OpenAI va enfin intégrer un système de contrôle parental à ChatGPT 

Pointé du doigt pour ses dérives, notamment auprès des plus jeunes, ChatGPT va connaître un grand changement. Dans les prochaines semaines, le chatbot d'OpenAI pourra être configuré avec un contrôle parental.

Depuis son lancement, en novembre 2022, ChatGPT a été critiqué à de nombreuses reprises. Récemment, deux parents américains ont pointé du doigt l'agent conversationnel d'OpenAI, expliquant que celui-ci aurait joué un rôle dans le suicide de leur enfant de 16 ans. Selon les proches de la victime, le chatbot aurait contribué à l'isolement social de l'adolescent avant de l'encourager à mettre fin à ses jours en lui fournissant des instructions détaillées pour y parvenir.

Un cas peu commun, certes, mais qui met en lumière les limites et les dangers des agents conversationnels fonctionnant avec l'intelligence artificielle. Face à cette problématique, OpenAI a décidé de ne pas rester les bras croisés et a promis à ses utilisateurs l'intégration d'un système de contrôle parental.

Contrôle parental dans ChatGPT : une protection très attendue

Dans un billet de blog publié ce mardi 2 septembre 2025, OpenAI a en effet annoncé qu'il sera bientôt possible de paramétrer le compte d'un adolescent pour en limiter l'usage. "D'ici le mois prochain, les parents pourront lier leur compte à celui de leur adolescent (âgé d'au moins treize ans) grâce à une simple invitation par e-mail", a indiqué l'entreprise dans son communiqué. Pour rappel, seuls les utilisateurs de plus de dix-huit ans ou de plus de treize ans avec un accord parental peuvent échanger avec ChatGPT.

Autre nouveauté très rassurante pour les parents : OpenAI a travaillé sur une option permettant de contrôler la manière dont le chatbot répondra à leur enfant "grâce à des règles de comportement adaptées à son âge, qui sont activées par défaut". Les utilisateurs pourront également activer ou désactiver certaines fonctions de base, telles que l'historique des conversations ou encore la mémoire.

Le dernier ajout, et pas des moindres, concerne des signaux d'alerte en cas de besoin. Si ChatGPT détecte que l'adolescent est en situation de détresse (pensées suicidaires, etc.), l'intelligence artificielle enverra une notification à ses parents. "Des avis d'experts guideront cette fonctionnalité afin de renforcer la confiance entre les parents et les adolescents", a précisé le groupe américain dans son communiqué, avant de conclure : "Nous continuons à améliorer la manière dont nos modèles reconnaissent et répondent aux signes de détresse mentale et émotionnelle." Il ne reste plus qu'à attendre pour voir si OpenAI tient ses promesses en installant un contrôle parental digne de ce nom sur son célèbre chatbot.