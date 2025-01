Prenez la confiance : une campagne nationale pour rendre le numérique plus accessible et plus sûr

Une campagne nationale de sensibilisation aux usages du numérique vient d'être lancée par plusieurs grandes entreprises et organisations françaises. Objectif : rendre "le numérique plus accessible et sécurisé pour tous".

Un Français sur deux manquerait encore d'assurance lorsqu'il utilise internet. Un chiffre alarmant à une époque où le numérique est partout dans notre quotidien, y compris dans les services publics et l'administration. Et c'est ce constat qui a motivé un consortium de six organisations, institutions et entreprises – La Caisse des Dépôts, Orange, la Croix-Rouge, Docaposte, Cybermalveillance.gouv et Inria – à lancer le 21 janvier 2025 une grande campagne nationale. Intitulée Prenez la confiance, elle vise à sensibiliser le public à l'utilisation d'internet et des outils numériques.

© Capture d'écran #PrenezLaConfiance

En plus d'un slogan, Prenez la confiance s'accompagne d'un site internet sur lequel on peut retrouver de nombreux conseils pratiques et questions-réponses sur divers sujets liés à l'activité en ligne. Ainsi, la plateforme indique aux utilisateurs les bons réflexes à avoir lorsqu'ils souhaitent réaliser un transfert d'argent, faire leur déclaration de revenus ou encore sécuriser leurs réseaux sociaux.

Sensibiliser au numérique avec des acteurs concernés et engagés

L'un des atouts de cette campagne de sensibilisation est qu'elle regroupe un consortium d'entreprises engagées. Dès lors, chacun des six acteurs précédemment cités a son rôle à jouer pour faciliter l'usage du numérique. L'opérateur Orange agit pour l'accessibilité des services, la Croix-Rouge s'occupe de l'inclusion numérique et va cibler les publics les plus éloignés, notamment les personnes âgées. Dans une autre mesure, le site gouvernemental Cybermalveillance.gouv.fr offre ses conseils en matière de sécurité en ligne. Quant à l'entreprise Docaposte, elle apporte son expertise dans la sécurisation des données.

Autant d'éléments rassemblés pour sensibiliser aux usages du numérique et surtout informer le public français (même le moins averti) des bons gestes à avoir lorsque l'on navigue sur le Net. Car l'essentiel de cette campagne est peut-être là. À une époque où le numérique est devenu indispensable au quotidien, il est important de concerner le maximum d'utilisateurs à son usage. Un tel dispositif peut ainsi convenir aux Français frileux avec internet, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser des démarches administratives en ligne, de recharger un abonnement de transport en commun sur un smartphone ou de mettre à jour des appareils high-tech.

Certes, les initiés n'apprendront rien de bien nouveau. Mais cette campagne de communication et de sensibilisation s'adresse surtout à un public moins averti qui trouvera des informations claires et précieuses assorties de conseils pratiques. À noter également qu'en plus d'un support en ligne, Prenez la confiance est déployé en physique dans les bureaux de poste et les boutiques Orange. Un bon moyen de renseigner les personnes peu à l'aise avec le numérique.