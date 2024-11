Ce nouveau radar peut surveiller plus de 100 véhicules à la fois : les PV vont pleuvoir !

Début 2025, de nouveaux radars entreront en fonction en France pour sanctionner davantage d'infractions. Un des modèles de nouvelle génération est même capable de surveiller plus de 100 véhicules en même temps !

La plupart des automobilistes craignent les radars automatiques disséminés le long des routes et des autoroutes. Et à juste titre : ces appareils sont capables de détecter des excès de vitesse et de prendre des photos des véhicules en infraction de jour comme de nuit pour dresser et envoyer directement des PV aux conducteurs en infraction.

Ces systèmes sont tellement efficaces que les autorités ont décidé de leur confier d'autres missions en profitant des progrès technologiques des modèles de nouvelle génération. L'exécutif souhaite d'ailleurs que de nouvelles infractions puissent être détectées automatiquement à compter de l'année prochaine.

Ainsi, plusieurs centaines de nouveaux radars seront installés à partir du début 2025 sur des routes de France. Leur particularité ? Grâce à des caméras haute définition et l'intelligence artificielle, ils seront capables, en plus de la vitesse, de contrôler le port de la ceinture, le respect des distances de sécurité, ainsi que l'utilisation du téléphone au volant. Autant de comportements inconscients et irresponsables qui mettent en danger des vies humaines, et notamment celles des autres et qu'il convient de sanctionner dans la mesure où ils sont de plus en plus répandus. Il suffit en effet de voir le nombre croissant de voitures qui zigzaguent sur les routes parce que leur conducteur utilise un smartphone pour comprendre que le téléphone au volant est devenu un véritable fléau.

Le Mesta Fusion 2 © Adobe

Plusieurs entreprises spécialisées ont développé des radars de nouvelle génération, capables de détecter plusieurs types d'infractions au Code de la route en plus des excès de vitesse. C'est notamment le cas d'Idemia, qui a mis au point des radars de type tourelle capables de déceler plusieurs infractions simultanément : ceinture de sécurité non bouclée, non-respect des distances de sécurité, téléphone tenu en main mais aussi franchissements des feux rouges, des passages à niveau, des lignes blanche ou encore circulation sur une voie réservée. 1 500 de ces appareils sont actuellement en service à ce jour en France – en réalité, environ 6 000 de ces tourelles sont déployées sur le territoire, mais elles ne sont pas toutes en service.

Mais un des modèles de l'entreprise se révèle encore plus impressionnant ! Il s'agit du Mesta Fusion, un radar "multi-cibles à suivi de trajectoire", permettant de surveiller simultanément jusqu'à 126 véhicules en mouvement sur plusieurs files sur une centaine de mètres, là encore grâce à des technologies d'imagerie évoluées et à l'intelligence artificielle. Pas question donc d'échapper à son regard affuté, même au milieu d'une circulation dense !

Certes, ce modèle multifonctions n'est pas encore utilisé sur le territoire français. Et il faudra attendre plusieurs homologations pour qu'il puisse entrer en action en développant tout son potentiel. Mais ce n'est pas un projet de science fiction : il est parfaitement fonctionnel, et il préfigure ce que l'on pourra trouver sur les routes dans quelques années.

Quoi qu'il en soit, rappelons une simple évidence : le meilleur moyen d'échapper aux radars automatiques et à leurs sanctions, c'est encore de rester vigilant et de respecter le Code de la route. Bien sûr, nul n'est à l'abri d'un moment de distraction et d'un léger excès de vitesse par inattention. Mais les radars ont une petite marge de tolérance pour les compenser et la législation s'est assouplie en la matière. En revanche, l'utilisation du smartphone au volant est impardonnable.