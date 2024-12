Voici comment repérer les voitures radars qui surveillent les routes de France

Banalisées, les voitures radars sont capables de vous flasher lorsque vous êtes en excès de vitesse, sans que vous ne vous en rendiez compte. Heureusement, il existe quelques astuces pour les repérer à coup sûr.

La plupart des automobilistes craignent les radars automatiques disséminés le long des routes et des autoroutes. Et à juste titre : ces appareils sont capables de détecter des excès de vitesse et de prendre des photos des véhicules en infraction de jour comme de nuit, ce qui permet de dresser et d'envoyer automatiquement les PV à leurs conducteurs. Difficile de leur échapper !

Mais les radars automatiques ne sont pas les seuls à guetter les conducteurs. En effet, depuis 2018, de nombreuses voitures radars sont conduites par des prestataires privés mandatés par l'État pour effectuer des contrôles de vitesse. On en compte environ 400 en circulation actuellement. Les dernières régions concernées sont la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie, où un appel d'offres a été lancé pour confier la conduite de ces véhicules à des sociétés privées.

Ce sont de redoutables outils de contrôle. Équipés de quatre caméras (deux à l'avant, deux à l'arrière) et d'une antenne radar fixée au niveau de la plaque d'immatriculation, ils peuvent détecter les excès de vitesse de façon très discrète, de sorte que le conducteur n'est parfois absolument pas au courant qu'il s'est fait flasher. Le système, relié au réseau 4G ou 5G, transmet alors instantanément les infractions à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

© Ligue de Défense des Conducteurs

Les voitures radars sont particulièrement discrètes. Elles possèdent toutefois quelques signes distinctifs qui permettent à un œil averti de les repérer. Neuf modèles sont actuellement répertoriés, à savoir les Ford Mondéo, les Citroën Berlingo, les Peugeot 508 et 308, les Volkswagen Passat 7 et 8, les Seat Leon, les Skoda Octavia et les Volkswagen Golf.

Les voitures radars privées sont immatriculées comme des voitures ordinaires, et même s'il est difficile de toutes les connaître par cœur, plusieurs sites internet recensent leurs plaques d'immatriculation, photos à l'appui. Il est d'ailleurs possible de les reconnaître grâce à leur plaque avant, qui est imprimée sur un support en plastique réfléchissant, avec une police particulière. Cette plaque est montée sur un support escamotable, ce qui permet d'accéder au radar infrarouge dissimulé derrière.

À travers le pare-brise, on peut également apercevoir plusieurs caméras, dont un imposant module situé au milieu de la planche de bord. Impossible de le louper ! De même, il est possible de voir, à l'arrière des véhicules, un grand carré noir, qui abrite deux petites caméras. Il s'agit du dispositif infrarouge utilisé pour flasher. La nuit, ses lumières LED sont aussi visibles.

Tous ces signes permettent à coup sûr de repérer les voitures radars. 126 nouveaux véhicules vont être déployés d'ici à 2025 dans le sud de la France, parachevant ainsi la couverture complète du territoire par ces radars mobiles. Mais mieux vaut déployer son attention à bien respecter les limitations de vitesse plutôt que de surveiller de façon paranoïaque les alentours à la recherche d'un véhicule espion !