JO 2024 : les QR codes pour circuler dans Paris illisibles à cause du soleil

Pendant les Jeux olympiques 2024, les déplacements seront limités dans Paris. Pour circuler dans certaines zones, vous aurez besoin d'un QR code. Problème : le soleil rend son scan impossible lorsqu'il s'affiche sur smartphone…

Problèmes ferroviaires, risque d'attentat, prix élevé des billets, arnaques, réquisition des logements étudiants – pour certains insalubres –, fonds marins abîmés, expulsion des SDF, prix élevé des tickets de transports en commun – qui devaient initialement être gratuits… Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Jeux olympiques de Paris, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024, sont loin de faire l'unanimité ! Dans l'ensemble, la mobilité dans la capitale et aux alentours risque fortement d'être complexifiée, en particulier avec les millions de touristes attendus.

Aussi, pour des raisons de sécurité, automobilistes et piétons ne pourront pas circuler librement dans certaines zones de la capitale et en Île-de-France cet été. Seules les personnes bénéficiant d'une dérogation, à présenter lors des contrôles, pourront éviter cette interdiction. Ce Pass olympique se présente sous la forme d'un QR code à obtenir par le biais d'une plateforme dédiée (voir notre article). Un dispositif pour le moins contraignant qui frustre grandement les habitants de la Ville Lumière. Et cela s'annonce encore plus compliqué que prévu puisqu'ils ont eu la mauvaise surprise de constater que ces QR codes, lorsqu'ils étaient affichés sur smartphone, étaient tout simplement illisibles pour les autorités en raison... du soleil.

Pass olympique illisible : qui aurait pu prédire du soleil au mois de juillet ?

Après un mois de juin et un début juillet pluvieux et grisâtres en région parisienne, le soleil semble enfin faire son grand retour ! Un paramètre qui n'avait visiblement pas été pris en compte au moment de mettre en place le dispositif de contrôle. Jeudi, lors de la mise en place du premier périmètre de sécurité en bord de Seine, 44 000 Pass Jeux ont été contrôlés par les forces de l'ordre. Or, comme le rapporte Le Parisien, de nombreux policiers ont été dans l'incapacité de scanner les pass olympiques en raison du soleil. Même en mettant la luminosité du téléphone au maximum, impossible d'utiliser les dispositifs ! De quoi agacer fortement les autorités, qui ont à la place été obligées de vérifier l'identité des passants par le biais de leur carte d'identité, afin d'être certain qu'elle correspondait bien à celle sur le pass. Un procédé bien plus chronophage, qui a entraîné la formation de longues files d'attente. Les moins chanceux qui n'avaient pas leur pièce d'identité sur eux se sont malheureusement fait refouler.

© Le Parisien

Face à ce problème qui risque d'être récurrent dans les semaines à venir, les policiers prônent un Pass olympique version papier auprès des riverains. "En cas de forte luminosité extérieure et notamment quand les téléphones sont réglés en luminosité modérée, les lecteurs de Pass lisent moins facilement le Pass Jeux", reconnaît la préfecture de police de Paris auprès du Parisien. "Afin d'éviter la non lecture du QR Code dans ces conditions, il est conseillé d'augmenter la luminosité des téléphones lors de la présentation afin que le Pass Jeux soit visible et lisible. Par ailleurs, il est également possible pour les usagers d'imprimer leur Pass Jeux pour le présenter physiquement aux contrôles."

Ce n'est pas le seul problème qui n'a pas été anticipé par les organisateurs des Jeux olympiques ! Le système mis en place pour les billets des épreuves fait lui aussi face à quelques difficultés. Outre la présence d'arnaques particulièrement sophistiquées, l'application officielle Paris 2024 Tickets, qui héberge les billets en dématérialisé, se révèle incompatible avec les anciens smartphones, obligeant certains futurs spectateurs à devoir faire l'acquisition d'un nouveau téléphone s'ils veulent profiter du spectacle (voir notre article). Voilà qui promet !