Ameli sonne l'alerte : les arnaques à l'Assurance Maladie vont se multiplier pour les JO

Restez bien sur vos gardes ! À l'approche des JO, Ameli alerte sur une probable recrudescence d'arnaques à l'Assurance Maladie. Renouvellement de carte Vitale, alerte à la fraude, faux remboursement... Ne vous faites pas avoir !

Les cybercriminels usurpent souvent l'identité d'institutions de confiance pour dérober les données personnelles de leurs victimes. Ainsi, ils se font parfois passer pour l'Assurance maladie et tentent, par tous les moyens possibles, d'obtenir votre numéro de sécurité sociale et vos données bancaires. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais avec les Jeux olympiques qui approchent, il devrait malheureusement prendre de l'ampleur. "Chaque grand événement mondial s'accompagne malheureusement d'une recrudescence des tentatives de fraudes et de cybermalveillance", prévient l'Assurance Maladie dans un billet de blog. Face à ce danger, elle appelle à la vigilance des Français et fournit de précieux conseils pour éviter ces arnaques.

Arnaques Ameli : les principales stratégies des escrocs

Le plus souvent, les escrocs envoient un SMS affirmant que votre carte Vitale a expiré et qu'il vous faut la renouveler, avec un lien vous menant à un faux site qui vous demande de payer quelques euros pour effectuer l'opération. On trouve d'autres variantes, comme les messages vous proposant un service en ligne payant de mise à jour de la carte Vitale ou vous informant d'un remboursement de l'Assurance Maladie avec un lien cliquable, destiné à prendre vos coordonnées bancaires. Ils peuvent également vous demander d'actualiser votre dossier pour assurer le maintien des droits ou encore vous faire croire qu'une fraude sur votre compte bancaire ou Ameli est en cours.

Pour mieux vous piéger, ils n'hésitent pas à vous imposer un délai de réponse très court ainsi qu'un sentiment d'urgence, afin de vous empêcher de réfléchir clairement et de prendre du recul sur la situation. Ils n'hésitent pas à usurper l'identité de l'Assurance Maladie, que ce soit par SMS (smishing), par mail (phishing) ou de vive voix par téléphone (vishing).

Arnaques Ameli : quelques conseils pour ne pas se faire avoir

Aussi, Ameli vous rappelle qu'elle ne demandera jamais vos identifiants de connexion à votre compte Ameli, vos informations médicales ou vos coordonnées bancaires, que ce soit par message ou par téléphone. Si vous recevez un message ou un appel de sa part, vérifiez soigneusement l'adresse mail ou le numéro de l'expéditeur. Rappelons-le : seul le 3646 (service gratuit + coût de l'appel) vous permet de joindre votre CPAM. Par téléphone, assurez-vous que vous parlez bien avec "un agent de nos services en lui demandant de vous indiquer le dernier remboursement versé sur votre compte".

Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro de l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question.