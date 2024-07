Billets JO 2024 : entre arnaques et incompatibilités, la méfiance est de mise

Attention si vous souhaitez assister à des épreuves des Jeux olympiques 2024 ! De nombreux escrocs profitent de l'événement pour vendre de faux billets sur des sites frauduleux. Et l'appli officielle est incompatible avec certains smartphones…

Les Jeux olympiques de Paris approchent à grands pas et entraînent dans leur sillage tout un tas de bouleversements et de dispositifs pour le moins contraignants. Entre les QR codes pour avoir le droit de circuler et l'application Transport Public Paris 2024 pour fluidifier au mieux les déplacements, qui s'annoncent laborieux, et sans compter la multiplication des cyberattaques, l'événement est attendu avec autant d'impatience que d'anxiété. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines ! La question des billets pour assister aux épreuves s'avère épineuse. Car si leur vente a été un véritable succès, malgré des prix parfois élevés – les places vont de 24 à 2 700 euros rien que pour la cérémonie d'ouverture –, les spectateurs devraient là aussi faire face à des difficultés. Entre des arnaques particulièrement sophistiquées et l'incompatibilité de l'application officielle avec les anciens smartphones, ça s'annonce mal !

Billets pour les JO 2024 : une vaste campagne d'arnaques en cours

Étant donné le succès de la vente des billets pour assister aux épreuves, il n'a pas fallu longtemps avant que des escrocs ne tentent d'en profiter. De façon globale, on distingue deux types d'arnaques. La première consiste à vendre de vrais billets, mais à des prix beaucoup plus élevés que ceux pratiqués par la billetterie officielle. La seconde consiste à mettre en vente de faux billets, que les victimes ne recevront jamais ou qui ne seront pas valables sur place – alors qu'elles les ont payés, là encore au prix fort.

Une page de vente de billets frauduleuse. © Quointelligence

Et autant dire que les malfaiteurs ont mis les petits plats dans les grands pour tromper les acheteurs potentiels. Les chercheurs en cybersécurité de Quointelligence ont repéré une énorme campagne frauduleuse, baptisée "Ticket Heist". Les escrocs ont créé des centaines de sites Web de ventes de billets aux allures officielles. Pas moins de 700 noms de domaine ont été créés depuis 2022 et, chaque mois, une vingtaine de nouveaux sites voient le jour. Les russophones sont particulièrement visés par ces arnaques, mais, en réalité, n'importe qui peut se faire avoir...

Les sites frauduleux sont de qualité, dignes de plateformes officielles. On peut y sélectionner ses places et même réserver un hébergement. Le système de paiement se fait via Stripe, une plateforme légitime, puisque les malfaiteurs ne cherchent pas à voler les données bancaires, mais "seulement" à empocher l'argent des transactions – les faux billets se vendant entre 300 et 1 000 euros, la facture peut faire assez mal.

Pour éviter de vous faire avoir, gardez bien en tête qu'il n'y a qu'un seul site officiel qui vend des billets (tickets.paris2024.org) – tout autre site est donc forcément une arnaque. Si la revente se fait de particulier à particulier, vérifiez bien la validité des billets sur l'application officielle. Rappelez-vous qu'il n'existe que des billets virtuels pour l'instant. Personne ne peut donc vous fournir un ticket physique pour l'instant.

L'interface de paiement par Stripe. © Quointelligence

Billets pour les JO 2024 : une application officielle incompatible avec certains smartphones

Mais même une fois de vrais billets en poche, les problèmes ne sont pas encore terminés ! En effet, la billetterie de Paris 2024 est totalement dématérialisée. De ce fait, les détenteurs de billets doivent obligatoirement télécharger l'application officielle "Paris 2024 Tickets" et y importer leurs places s'ils veulent pouvoir les utiliser. Une décision qui a pour objectif de renforcer la sécurité et de limiter la fraude. Or, l'UFC-Que Choisir s'est rendue compte qu'elle ne peut pas être installée sur certains téléphones Android achetés il y a plus de six ans, obligeant certains futurs spectateurs à devoir faire l'acquisition d'un nouveau smartphone s'ils veulent profiter du spectacle !

Plus exactement, ce ne sont pas les téléphones en eux-mêmes qui sont obsolètes, mais leur système d'exploitation. En effet, l'application officielle fonctionne sous Android 9 ou iOS 15 minimum. En-dessous, impossible de la télécharger ! Un problème qui risque de concerner un certain nombre de personnes car environ 10 % des smartphones fonctionnant avec le système d'exploitation de Google disposent actuellement de versions antérieures à Android 9.

Le seul site officiel pour acheter des billets. © CCM

Face à ce problème, les organisateurs recommandent la solution suivante : "Si votre appareil n'est pas compatible avec l'application "Paris 2024 Tickets", nous vous invitons à venir accompagné d'un proche dont le smartphone est compatible. Vous pouvez alors vous connecter à votre compte sur son appareil, puis vous déconnecter une fois la session terminée".

Autre alternative : se rendre, le jour J, au guichet billetterie (Ticket Box Office) situé à l'entrée des sites de compétition et présenter sa pièce d'identité et le numéro de commande des billets. Ce qui suppose de devoir, à chaque épreuve, refaire la queue... Et impossible de revendre les tickets, car il faut passer par l'application officielle pour ce faire ! Face aux réponses "un peu à côté de la plaque" du service client, certains n'ont pas eu d'autre choix que de s'acheter un nouveau smartphone, s'acquittant d'une somme qu'ils n'avaient pas vraiment prévue de dépenser... Heureusement qu'il s'agit de Jeux "populaires", qu'est-ce que cela aurait été sinon !