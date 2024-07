Ces produits Ikea sont dangereux : ne les utilisez pas !

Ikea effectue une vaste campagne de rappel concernant certains de ses produits, qui sont susceptibles de prendre feu à chaque instant. Si vous en possédez un, ne l'utilisez surtout pas et rapportez-le vite en magasin !

Attention aux appareils et accessoires que vous achetez, car tous ne sont pas de bonne qualité ! On pourrait croire que choisir une marque connue est un gage de fiabilité, mais même les grandes entreprises ne sont pas à l'abri des problèmes ! En début d'année, Ikea avait ainsi dû procéder au rappel massif de certains de ses chargeurs USB en raison d'un risque significatif de brûlure et de choc électrique. La firme suédoise récidive quelques mois plus tard, cette fois avec des batteries externes défectueuses qui menacent de prendre feu à tout moment !

Depuis juillet 2023, Ikea commercialisait deux modèles de batteries portables de la marque Varmfront. Or, un défaut de fabrication les rend susceptibles de prendre feu sans raison particulière. Le rappel du premier modèle (référence 00559615, modèle E2038), qui est d'une puissance de 10 400 mAh, concerne les séries 2313, 2316, 231 et 2319.

Le rappel du second modèle (référence 70555647), qui est d'une puissance de 5 200 mAh, s'applique quant à lui aux séries 2318, 2319, 2322 de cet accumulateur (référence 70555647, modèle E2037). La date de fabrication, correspondant au numéro de lot, est indiquée au dos du chargeur. Les deux batteries externes ont été commercialisées dans tout l'Hexagone, notamment à Avignon, Paris, Rennes, Toulon, Montpellier, Grenoble et Lyon.

© RappelConso

Si vous avez acheté l'un de ces modèles, cessez immédiatement de l'utiliser ! Vous êtes invité à le rapporter dans n'importe quel magasin Ikea ou à contacter le service consommateur pour l'échanger ou obtenir un remboursement. Aucune preuve d'achat (ticket de caisse) ne sera demandée. Pour toute information complémentaire, contactez Ikea en appelant gratuitement le 08 00 60 36 06.

Nous vous invitons à jeter régulièrement un œil au site gouvernemental RappelConso, disponible sur https://rappel.conso.gouv.fr, afin de vous assurer de ne pas conserver chez vous des produits reconnus comme dangereux. Au cours des deux dernières années seulement, 8 000 produits ont été rappelés, notamment des produits alimentaires, mais aussi des vêtements, des produits d'hygiène, des appareils électriques, des bijoux… On n'est jamais trop prudent !