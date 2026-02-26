Copilot va fouiner dans vos mails Outlook pour vous assister dans Edge

Microsoft force encore un peu plus l'adoption de Copilot. Dans quelques mois, le navigateur Edge lancera automatiquement l'assistant IA lorsque vous cliquerez sur un lien depuis un mail dans Outlook. Une fonction qui ne plaira pas à tout le monde !

Depuis plusieurs mois, Microsoft intensifie ses tentatives pour imposer son assistant d'intelligence artificielle Copilot à ses utilisateurs, en l'intégrant dans Windows et ses autres services. Pour cela, l'éditeur adopte des méthodes de plus en plus intrusives qui suscitent l'agacement des utilisateurs, d'autant plus que ces derniers se montrent parfois sceptiques, préférant garder le contrôle de leurs outils et de la manière dont ils interagissent avec eux. Et cela ne va pas aller en s'améliorant !

Dans sa feuille de route détaillant ses projets à venir, Microsoft indique que son IA "pourrait" être intégrée à Edge et Outlook d'ici à mai 2026. Ainsi, lorsqu'un utilisateur cliquera sur un lien dans un e-mail, un panneau latéral contenant l'assistant IA s'ouvrira automatiquement. Et c'est sans compter la question de la confidentialité, Copilot ayant tendance à être particulièrement gourmand au niveau des données aspirées (voir notre article).

Copilot dans Outlook : un assistant déployé automatiquement

Concrètement, lorsque les utilisateurs voudront ouvrir des liens depuis Outlook, un panneau latéral dédié à Copilot s'ouvrira automatiquement afin de "fournir des informations contextuelles et des suggestions exploitables basées sur le contenu de l'e-mail et celui de la page de destination", comme la mise en évidence des points clés et la recommandation des prochaines actions, le tout "sans perturber la navigation". Voilà qui promet ! Attention, cela n'est valable qu'au sein du navigateur Edge, puisque c'est le seul à proposer une intégration en profondeur de Copilot dans son interface.

Avec cette nouveauté, Microsoft souhaite aider "les utilisateurs à comprendre rapidement le contenu" des e-mails qu'ils reçoivent, en "tirant davantage profit de Copilot tout en prolongeant le temps de navigation utile dans Edge". Mais si l'idée de gagner du temps en obtenant une synthèse d'un long fil de discussion peut paraître séduisante, c'est l'aspect systématique et difficilement contournable de l'option qui pose problème. De nombreux utilisateurs se retrouvent avec une interface encombrée par des encadrés générés par Copilot, même s'ils n'ont jamais exprimé le souhait d'utiliser de tels outils.

Au final, cela risque d'entraîner un sentiment de perte de contrôle de l'utilisateur sur son propre environnement de travail. Car le grief principal ne porte pas tant sur la qualité technologique de Copilot, qui reste un outil puissant, que sur les méthodes employées pour le rendre indispensable. Microsoft risque surtout de braquer les internautes et, cette nouvelle intégration étant spécifique à Edge, les pousser à utiliser un autre navigateur Web, alors même que l'entreprise mise sur son IA pour voler des parts de marché à Google. Espérons que Microsoft donnera un moyen pour ajuster ou même désactiver complètement cette nouvelle fonction.