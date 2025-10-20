Facebook veut analyser toutes les photos de votre téléphone avec son IA

Une nouvelle fonction de Facebook permet à l'IA de Meta d'examiner toutes les photos de votre smartphone, y compris celles que vous n'avez pas publiées sur le réseau social. Encore une façon d'exploiter vos données personnelles…

Depuis que Meta a déployé son IA, toutes les occasions sont bonnes pour vous dérober toujours plus vos précieuses données personnelles – déjà que ce n'était pas glorieux de base ! Ainsi, depuis le 27 mai 2025, l'entreprise peut – sauf si vous vous y opposez – collecter vos publications et vos commentaires sur ses plateformes, mais également vos discussions avec Meta AI dans le but d'entraîner le modèle de langage de celle-ci. Mais attention ! La firme ne compte pas s'arrêter là ! Depuis quelques mois, elle teste sur Facebook une nouvelle fonction qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Baptisée "Suggestion de photos à partager", elle fait actuellement son arrivée aux États-Unis et au Canada, comme le rapporte Engadget.

Sauf que derrière ce nom tout ce qu'il y a de plus innocent se cache un outil qui pose de sérieux problèmes en termes de confidentialité – mais ça, c'est habituel avec Meta. Afin de vous encourager à publier vos photos et vos vidéos, l'entreprise permet à son intelligence artificielle d'accéder à celles de votre galerie afin de dénicher les clichés "dignes d'être partagés" et de vous les proposer sous forme de jolis montages ou de Stories prêtes à l'emploi. Et quand on dit que l'IA analyse toutes vos photos et vidéos, c'est bien toutes, y compris celles que vous n'avez pas publiées sur Facebook ! Comme quoi, rien n'est jamais gratuit avec l'entreprise de Mark Zuckerberg !

© Meta

Meta AI sur Facebook : une confidentialité tout à fait relative

Si vous activez cette fonction, l'IA de Meta pourra analyser l'ensemble de votre galerie et transférer certains fichiers sur ses serveurs, afin de vous proposer des collages ou des suggestions de retouche "ludiques et inspirantes", automatiquement réalisés et prêts à être publiés. Meta assure que les images et vidéos stockées dans son cloud ne serviront pas à des fins publicitaires et que leur conservation ne pourra dépasser les 30 jours. L'activation de cette fonction reste facultative et se fait sur la base d'un consentement explicite, par le biais d'une fenêtre pop-up qui s'affichera dans l'application. Mais encore faut-il être bien conscient des tenants et aboutissants de cette innocente notification.

Car plusieurs applications proposent déjà des fonctions similaires à celle que Meta vient d'intégrer à Facebook afin d'améliorer, de classer ou encore de compiler des clichés présents dans la galerie des utilisateurs, pour ensuite suggérer des publications. C'est le cas par exemple de YouCam Perfect, PhotoDirector et Lensa AI. Google Photos ou Apple Photos utilisent eux aussi des outils d'intelligence artificielle pour faire tout ça. Mais la différence, c'est qu'ils ont recours à un traitement local ou à un cloud temporaire limité au traitement photo, alors que la solution de Meta repose sur un traitement dans le cloud, ce qui implique une transmission des images vers ses serveurs.

© Engadget

Autre subtilité : Meta assure que, même avec la fonction activée, les photos de votre galerie ne seront pas utilisées pour améliorer les modèles d'IA… sauf si vous décidez d'éditer ou de publier les créations proposées par l'IA. Autrement dit, tant que vous ne touchez à rien et ne faites que regarder les propositions, vos images ne servent pas à l'entraînement. Mais dès que vous appliquez une des modifications suggérées ou que vous partagez le résultat sur Facebook, Meta peut s'en servir pour perfectionner ses outils, en prenant soin d'analyser toutes les métadonnées (lieux, dates, personnes présentes sur les photos…). Et rien ne garantit que ces données ne seront pas utilisées autrement par la suite, après un énième changement de politique. Comme on dit, le diable se cache dans les détails !

Meta AI sur Facebook : une tentative de collecte avortée en Europe

Pour l'instant, cette nouveauté est réservée aux États-Unis et au Canada. L'Union européenne, protégée par le RGPD, oblige Meta à montrer patte blanche avant de commencer à farfouiller dans nos données personnelles. Sauf que l'entreprise n'en est pas à son coup d'essai. En septembre dernier, au moment de la rentrée scolaire, elle a tenté discrètement de déployer cette fonction auprès des utilisateurs européens (voir notre article). Fonction qui était activée par défaut, et qu'il était possible de désactiver depuis les paramètres de l'application via l'option "Suggestions de partage personnalisée à partir de votre pellicule".

Une tentative de déploiement en septembre 2025 © CCM

À l'heure où nous écrivons ces lignes, celle-ci n'est plus disponible, il ne reste que celle proposant d'"Obtenir des suggestions de la pellicule quand vous naviguez sur Facebook", cette fois désactivée par défaut et qui se base uniquement sur les métadonnées de base (date de prise de vue, photos ajoutées aux favoris, etc.). Quelqu'un a dû se faire taper sur les doigts et être obligé de faire machine arrière !