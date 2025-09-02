Facebook analyse les photos de votre smartphone sans vous le dire ! Voici comment l'arrêter

Pour entraîner son intelligence artificielle, Meta AI, Facebook a activé par défaut une option qui pose des problèmes en termes de confidentialité, la fonction examinant toutes les photos de la galerie de votre smartphone.

Meta continue d'étonner à cause de sa vision très particulière de la vie privée des internautes. Il y a quelques mois déjà, les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp avaient fait couler beaucoup d'encre en raison d'une nouvelle politique concernant les publications. Depuis le 27 mai 2025, le groupe Meta peut – sauf si vous vous y opposez – collecter vos publications et vos commentaires sur ses plateformes, mais également vos discussions avec Meta AI, l'IA de l'entreprise, dans le but d'entraîner le modèle de langage de celle-ci. Mais attention ! La firme ne s'est pas arrêtée là ! Comme l'a révélé le média spécialisé ZDNet, une option activée par défaut sur Facebook permet à Meta d'analyser les photos enregistrées sur votre téléphone. Une fonction qui peut être désactivée, mais qui pose de sérieux problèmes en termes de confidentialité.

Meta AI sur Facebook : une fonction intrusive qui analyse les photos de votre téléphone

Selon nos confrères, la fonction mise en place par Facebook scanne en permanence les images enregistrées dans la pellicule de votre smartphone. L'option aurait pour objectif d'analyser les photos et ainsi de vous proposer "des suggestions générées par intelligence artificielle".

Plus concrètement, le réseau social peut utiliser les images et leurs métadonnées (lieux, dates, personnes présentes sur les photos…) afin de vous proposer des exemples de publications pour raconter votre journée ou même vous suggérer des contacts à ajouter grâce à la reconnaissance faciale. L'option est particulièrement problématique pour les utilisateurs qui souhaitent conserver un semblant de confidentialité dans la mesure où elle est activée par défaut. Si vous n'allez pas fouiner dans les paramètres de l'application, Meta peut ainsi examiner des photos intimes et ce, sans même que vous ne soyez au courant.

Meta AI sur Facebook : comment désactiver l'analyse de photos

Heureusement, il existe une astuce très simple – quand on la connaît ! – pour désactiver cette fonction on ne peut plus indiscrète. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu burger (à trois lignes horizontales), disponible en haut à gauche lorsque vous vous connectez à votre profil sur l'application smartphone. Une fois cette étape réalisée, appuyez sur le bouton "Paramètres" dans la section "Paramètres et confidentialité".

© CCM

Faites défiler un peu et cliquez sur "Suggestions de partage depuis la pellicule". Normalement, une nouvelle fenêtre devrait s'ouvrir sur laquelle deux boutons sont activés : "Suggestions de partage personnalisée à partir de votre pellicule" et "Obtenir des suggestions de la pellicule quand vous naviguez sur Facebook". Appuyez dessus pour les désactiver.

Voilà, Meta ne devrait plus utiliser vos photos dans votre dos pour vous proposer des choses bien souvent inutiles.