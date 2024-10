Votre télé connectée vous espionne - elle fait des captures d'écran de tout ce que vous regardez

Vous croyez être à l'abri des regards indiscrets devant votre téléviseur ? Erreur. Des chercheurs viennent de prouver que les TV connectés font en permanence des captures d'écran de tout ce que vous regardez !

Ce n'est pas un secret, les appareils numériques et connectés du quotidien collectent un grand nombre de données personnelles : ordinateurs, smartphones, montres, voitures, et même lave-linges, tous en savent beaucoup sur leurs utilisateurs. Et les TV connectés ne font bien sûr pas exception. Si on savait déjà que les applications installées récoltaient elles aussi beaucoup d'informations, un autre système de suivi particulièrement intrusif vient d'être mis en évidence par une équipe de recherche internationale.

Dans une étude rigoureuse, des chercheurs américains, anglais et espagnoles montrent en effet que les TV connectés intègrent un mécanisme de pistage par Reconnaissance Automatique de Contenu, ou Automatic Content Recognition (ACR) en anglais. Selon les auteurs, ce système est « une technologie de type Shazam qui fonctionne en capturant périodiquement le contenu affiché sur l'écran d'un téléviseur et le compare à une bibliothèque de contenus pour détecter le contenu affiché à un moment donné ».

En d'autres termes, le téléviseur connecté enregistre des captures d'écran du contenu visionné à intervalles réguliers, les transforme ensuite en "empreintes numériques" avant de les envoyer sur un serveur distant, où elles sont analysées pour déterminer les habitudes de visionnage de l'utilisateur, afin de lui adresser de la publicité ciblée. Si le procédé n'est pas totalement nouveau, son niveau d'intégration est en revanche inédit : ici il ne s'agit pas d'une application tierce, mais d'un mécanisme ancré directement dans le système du téléviseur.

Pour mettre en évidence le fonctionnement et l'ampleur du pistage ACR, les chercheurs ont analysé le trafic réseau entre le téléviseur et les serveurs du constructeur... et leurs conclusions interpellent. D'une part, le pistage est actif sur presque tous les modes de visionnage, qu'il s'agisse de télévision linéaire, de Fast TV ou même lorsque le téléviseur est utilisé comme écran externe via un câble HDMI. Seuls quelques services de streaming, comme Netflix ou YouTube, échappent à la surveillance par ACR. D'autre part, la fréquence de transmission des données collectées donne le tournis, allant de toutes les minutes à... toutes les 15 secondes.

Autant dire que la quasi-totalité de ce que nous visionnons sur nos TV connectés est capturée pour être analysée. Dans le cadre de leur étude, les chercheurs se sont concentrés sur deux constructeurs, Samsung et LG, et sur trois pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne, un pays européen pourtant soumis au RGPD. Si des différences de fonctionnement ont été constatées entre les zones géographes, l'ACR était bien actif dans les trois pays. Et évidemment, même si l'étude ne portait que sur deux grands constructeurs, ce système de pistage est très certainement en place sur la majorité des TV connectés.

Une bonne nouvelle toutefois : sur tous les téléviseurs testés, des options pour désactiver ce pistage étaient présentes, et leur utilisation arrêtait effectivement l'envoi de données aux serveurs du constructeur. Les auteurs donnent d'ailleurs le nom des options à activer et désactiver en page 8 de leur étude, sans toutefois indiquer leur emplacement précis dans les paramètres. Ainsi, si vous être l'heureux propriétaire d'un téléviseur connecté et un tant soit peu soucieux de votre vie privée, il est peut être utile de prendre quelques minutes pour aller explorer les paramètres de confidentialité de votre appareil, pour désactiver le fameux système de pistage ACR.