Concerts de Céline Dion : les vrais sites pour acheter des places sans se faire arnaquer

C'est officiel, Céline Dion fait son retour sur scène, et elle a choisi Paris pour le faire ! La lutte pour obtenir des places s'annonce rude, et les arnaques vont se multiplier comme des petits pains. Voici comment éviter de vous faire escroquer.

C'est une annonce qui a bouleversé le monde de la musique : après près d'une décennie d'absence, Céline Dion fait son grand retour sur scène, et elle a choisi de le faire en France ! Pas moins de 10 concerts sont programmés au cours de septembre et octobre 2026, et il faudra au moins ça pour réussir à satisfaire tous ses fans, qui comptent bien répondre présents !

La course pour obtenir des billets s'annonce rude, et nul doute que certains repartiront les mains vides. Les arnaqueurs comptent bien sur ces Hunger Games de la musique pour mettre au point des escroqueries aux faux billets, comme il en existe déjà depuis de nombreuses années. Voici comment se procurer des places sans se faire arnaquer.

Les concerts de Céline Dion se tiendront à La Défense Arena, à Nanterre, les mercredis et les samedis, du 12 septembre au 14 octobre 2026. Une façon de ménager la santé fragile de la chanteuse. Voici les dates exactes :

Le samedi 12 septembre 2026 à 19h30

Le mercredi 16 septembre 2026 à 19h30

Le samedi 19 septembre 2026 à 19h30

Le mercredi 23 septembre 2026 à 19h30

Le samedi 26 septembre 2026 à 19h30

Le mercredi 30 septembre 2026 à 19h30

Le samedi 3 octobre 2026 à 19h30

Le mercredi 7 octobre 2026 à 19h30

Le samedi 10 octobre 2026 à 19h30

Le mercredi 14 octobre 2026 à 19h30

La salle peut accueillir environ 40 000 spectateurs. Le communiqué officiel promet "une expérience musicale mettant à l'honneur ses plus grands succès français et anglais, un hommage poignant aux chansons qui ont marqué sa remarquable carrière à travers le monde depuis des générations".

Afin d'éviter une trop grande frénésie et permettre à chacun de tenter sa chance, la vente va s'organiser en trois temps : deux préventes exclusives – sur inscription puis réservée aux cartes Visa –, puis une mise en vente générale.

Pour la première prévente, il faut s'inscrire via un formulaire sur le site officiel de Paris La Défense Arena via Ticketmaster ou sur le site officiel, du 30 mars au 2 avril 2026 à 19 heures – nous vous conseillons de passer par le premier, les serveurs semblent beaucoup plus solides au vu des retours. Toutes les personnes inscrites recevront un e-mail de confirmation avant le 9 avril, indiquant si elles ont été sélectionnées ou non. Celles qui l'auront été pourront alors tenter d'obtenir un maximum de six billets par commande. Les fans non-sélectionnés seront quant à eux ajoutés à la liste d'attente, avec la possibilité d'être recontactés si des billets se libèrent. La prévente officielle, dont le lien sera communiqué par mail, débutera le 7 avril 2026 à 10 heures.

La seconde prévente est réservée aux clients Visa, directement sur le site de la célèbre carte bancaire. Elle débutera le mercredi 8 avril 2026 à 10 heures et se terminera le 9 avril 2026 à 23h59. Le paiement devra obligatoirement être effectué par une carte Visa. On vous conseille de ne pas traîner, car cela risque de partir très, très vite !

Enfin, ceux qui n'auront pas réussi à obtenir leur précieux sésame peuvent se rabattre sur la mise en vente générale, qui aura lieu le vendredi 10 avril 2026 à 10 heures via ces cinq canaux :

Là aussi, n'hésitez pas à vous connecter à l'avance pour être bien placé dans la file d'attente virtuelle et à tenter votre chance sur plusieurs canaux. Les serveurs risquent d'être saturés, et il n'est pas rare que des transactions échouent au moment fatidique du paiement – on sait de quoi on parle ! Même s'il y a dix dates dans une salle de 40 000 places – ce qui fait potentiellement 400 000 places ! –, il risque d'y avoir énormément de demandes, et pas uniquement de la part de fans français.

Concerts de Céline Dion : attention aux billets de seconde main

Attention, les plateformes et les liens que nous vous avons indiqués plus haut sont les seuls permettant d'obtenir officiellement des billets. Exit donc les sites obscurs trouvés sur le net, au détour d'une publicité ou via un lien. Des escrocs vont certainement mettre en place de fausses billetteries quitte à imiter les officielles. Il se peut même qu'ils inventent des dates fictives, comme cela avait été le cas pour le concert de Jul.

Ceux qui, malheureusement, ne parviendraient pas à obtenir leurs billets lors des ventes officielles peuvent toujours essayer d'en obtenir via les personnes qui revendraient le leur, mais la prudence est de mise ! C'est l'un des moyens préférés des arnaqueurs ! Mieux vaut, là aussi, éviter de chercher les gens sur les réseaux sociaux et privilégier les plateformes de revente fiables. C'est le cas par exemple du site Eventim FanSALE, où les revendeurs doivent fournir le code-barres des billets, TicketSwap, le service de Cultura, Ticketmaster Exchange, See Tickets, Reelax Tickets ou encore Passetonbillet. Il faut néanmoins que le producteur valide la revente.

Nous insistons, mais il faut vraiment se méfier des propositions sur les réseaux sociaux ou les sites de petites annonces. De nombreux bots seront sur le pied de guerre, sans compter ceux qui voudront se faire une plus-value en revendant leurs billets à des prix exorbitants. C'est la meilleure chance de se retrouver avec un faux ticket, un ticket déjà utilisé, voire un billet vendu à plusieurs personnes ! Si vraiment, c'est une situation de dernière chance, il y a quelques ultimes précautions à prendre : toujours payer en carte bancaire ou PayPal, et non par virement, Lydia ou espèces ; et demander une preuve d'achat (facture originale, e-mail de confirmation, numéro de commande). Et attention aux bonnes affaires, qui sont généralement trop belles pour être vraies !