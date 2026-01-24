Service d'opposition bancaire : n'appelez surtout pas ce numéro de téléphone, c'est un piège !

Un message urgent et alarmant vous informe d'un achat, d'un retrait ou d'un virement suspect en vous demandant d'appeler immédiatement un numéro spécial pour faire opposition ? Pas de panique, c'est une nouvelle arnaque !

Vous recevez un étrange SMS ou un mail alarmant semblant provenir de votre banque, d'Amazon, de PayPal ou encore d'un mystérieux "Service Opposition". Il vous alerte que vous avez effectué un achat ou un retrait de plusieurs centaines d'euros, ou encore un virement "suspect" apparaît sur votre compte bancaire. Pourtant, vous n'avez absolument rien fait ! Pire encore, ce message prévient parfois que l'opération n'apparaîtra sur votre compte que dans 24 à 48 heures, ce qui vous empêche de vérifier ou de faire quoi que ce soit.

Heureusement, il semble pouvoir possible de bloquer la transaction grâce à un numéro de téléphone à composer "immédiatement", qui vous mettra en relation avec "SOS Cartes", le "Service Sécurité Clientèle" ou encore le "Service Opposition". N'appelez surtout pas ! Il s'agit d'une arnaque dite du faux numéro d'opposition bancaire, comme l'alerte Cybermalveillance.gouv.fr.

Une fois que vous aurez composé ce numéro, vous serez mis en relation avec un faux conseiller, qui vous parlera comme s'il connaissait votre dossier, et insiste sur le besoin d'agir dans l'urgence pour protéger votre argent. Il en profitera alors pour vous soutirer des informations personnelles "pour vérification", avant de confirmer une fraude massive sur votre compte et de vous guider pas à pas pour "annuler" l'opération. En réalité, vous lui facilitez l'accès à votre espace bancaire ou à vos codes de validation, et vos prétendues annulations sont des validations de véritables paiements qu'il effectue en temps réel.

Certaines variantes vous poussent à communiquer le code secret de votre carte avant de faire passer un complice pour un coursier venu "analyser" votre carte à domicile, à vous rediriger vers WhatsApp afin de partager votre écran pour soi-disant "sécuriser" votre compte, ou bien à vous faire acheter des cartes prépayées dont les codes sont aussitôt détournés. Bref, dans tous les cas, vous vous faites avoir.

Ce qui rend cette arnaque particulièrement dangereuse, c'est l'impression d'authenticité : le message semble provenir de votre banque, le numéro à appeler paraît professionnel, et l'interlocuteur vous met sous pression pour vous laisser penser que vous êtes en train d'éviter une catastrophe. Mais en réalité, toute l'architecture du scénario est conçue pour vous empêcher de réfléchir et vous poussez à agir contre vos intérêts.

En cas de message frauduleux, transférez-le sans attendre à Signal Spam, Pharos ou directement au 33 700, la plateforme dédiée au signalement des arnaques. Vous pouvez aussi le déclarer sur internet-signalement.gouv.fr. Pensez ensuite à bloquer l'expéditeur pour éviter toute nouvelle tentative et supprimez le message. Si vous avez malheureusement transmis des informations personnelles ou bancaires, contactez immédiatement les autorités via Cybermalveillance.gouv.fr ou rendez-vous dans un poste de police pour déposer plainte. Enfin, prévenez votre banque afin d'empêcher toute opération frauduleuse.