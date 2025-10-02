"Bonjour, pervers" : ne cédez pas à ce chantage, c'est une arnaque à la sextorsion

Une nouvelle arnaque à la sextorsion fait des ravages en ce moment ! De nombreuses personnes reçoivent un mail alarmant dans lequel un maître chanteur menace de diffuser des vidéos intimes compromettantes.

Comme de nombreuses personnes, vous avez peut-être eu la surprise de recevoir un étrange mail dont l'objet est "Je vous observe depuis des mois", envoyé depuis... votre propre adresse électronique ! Les premiers mots de ce message, "Bonjours pervers", sont tout aussi intrigants qu'inquiétants, un sentiment qui sera vite confirmé par la suite de la lecture. Une personne explique posséder plusieurs vidéos vous mettant en scène dans des situations compromettantes et menace de les diffuser à tous vos contacts si vous ne lui transférez pas immédiatement de l'argent.

Ne répondez surtout pas à ce message ! Il s'agit ni plus ni moins d'une arnaque par sextorsion – contraction de sexe et d'extorsion – qui joue avec votre peur de voir votre vie privée étalée auprès de vos proches, et qui sévit en force depuis la rentrée, comme on peut le voir sur Signal Arnaques.

Arnaque au pervers : "des vidéos de vous en train de vous masturber"

Pour rendre la menace crédible, le maître chanteur a recours à plusieurs subterfuges. En premier lieu, il camoufle sa véritable adresse mail en affichant la vôtre, dans le but de vous faire croire qu'il est capable d'accéder à votre compte et qu'il vous a envoyé le message via votre propre adresse électronique. De quoi mettre un sacré coup de pression, puisqu'il aurait alors accès à absolument tous vos secrets. En réalité, il s'agit d'une technique bien connue et très facile à faire que l'on appelle spoofing – elle fonctionne aussi pour les numéros de téléphone.

© Signal Arnaques

Votre interlocuteur commence par prétendre avoir installé le malware Pegasus – un cheval de Troie bien connu – sur votre ordinateur, ce qui lui permet de surveiller l'ensemble de votre activité et même d'accéder à votre webcam. D'ailleurs, cela lui aurait permis de posséder "des vidéos de vous en train de vous masturber sur des vidéos porno très controversées". Le ton est donné ! Le pire, c'est qu'il s'agit là d'une technique d'espionnage qui existe bel et bien. En effet, des cybercriminels ont mis au point un malware capable de photographier les internautes pendant qu'ils regardent un film pornographique sur leur ordinateur, pour ensuite les faire chanter (voir notre article). Mais, ici, il s'agit simplement de bluff.

Toujours est-il que le maître chanteur menace de tout diffuser. "Je doute que vous souhaitiez que vos amis, votre famille et vos collègues le sachent. Cependant, je peux le faire en quelques clics. Chaque numéro de votre liste de contacts recevra soudainement ces vidéos : sur WhatsApp, sur Telegram, sur Instagram, sur Facebook, par e-mail : partout. Ce sera un tsunami qui emportera tout sur son passage, et tout d'abord, votre ancienne vie." Ça ne rigole pas ! Après de nombreuses menaces et quelques déclarations narcissiques, il se permet même de conclure son message avec une douce ironie : "Et un conseil amical: à partir de maintenant, ne soyez pas si négligent quant à votre sécurité en ligne".

Si vous recevez un message de ce type, transférez-le immédiatement à Signal Spam, Pharos, ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également les signaler auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question. Et si vous avez malheureusement communiqué vos données personnelles ou bancaires, contactez immédiatement les autorités via la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr ou directement dans un poste de police afin de porter plainte.