Fruits et légumes : il ne faut rien acheter à ces maraichers, ce sont des escrocs

Attention si des pseudo maraichers sonnent à votre porte pour vous proposer des produits locaux ou bios. Ce sont des escrocs qui vendent des produits de mauvaise qualité à des prix astronomiques.

Ils portent souvent des tenues de travail, arrivent à bord d'un camion rempli de fruits et de légumes, et se présentent comme des producteurs locaux, souvent venus de Normandie ou de Bretagne. Ils vantent les bienfaits de leurs produits prétendument bios, locaux, directs producteurs ou encore issus de la permaculture. Si vous avez le malheur d'accepter, les voilà qui s'empressent de décharger 10, 20, parfois jusqu'à 60 kilos de denrées ! Entre les quantités faramineuses et des prix complètement surgonflés – parfois dix fois plus chers qu'en supermarché ! –, vous vous retrouvez avec une facture de plusieurs centaines, voire milliers d'euros !

Mis devant le fait accompli, les produits déjà stockés chez vous et avec l'obligation de payer immédiatement, vous voilà obligés de sortir le portefeuille. Et le pire ? C'est que ce ne sont même pas des fruits et des légumes de qualité ! Il s'agit en réalité de produits industriels, achetés en gros, parfois même en fin de vie, puis revendus à des prix bien au-dessus du marché.

Depuis plusieurs mois, cette escroquerie sévit un peu partout en France, obligeant les forces de l'ordre à tirer la sonnette d'alarme. Le scénario est toujours le même : une mise en scène soignée, un sentiment d'urgence, et un discours sur les "valeurs du terroir". À cela s'ajoute une pression implicite. La personne âgée, le parent pressé ou le voisin bienveillant se sent alors obligé d'acheter. Le stratagème joue sur la culpabilité et l'émotion, et non sur l'information ou le bon sens économique.

Mais les victimes, souvent, ne portent pas plainte, trop honteuses ou convaincues d'avoir simplement fait un "mauvais achat". Pourtant, ces ventes sont illégales : absence de registre, fausse déclaration d'origine, non-respect des règles d'hygiène. Il n'y a absolument aucune traçabilité des produits : aucun reçu, aucune garantie ni sur leur qualité – les fruits et les légumes proviennent souvent de l'étranger alors qu'ils sont présentés comme français – ni sur le poids réel de la marchandise vendue.

Or, lors d'un démarchage à domicile, le vendeur est dans l'obligation de vous proposer un devis et de vous livrer après un délai de sept jours, si vous donnez votre accord. Il n'est en aucun cas autorisé à demander un paiement le jour même. Ces pratiques commerciales trompeuses sont passibles de deux ans de prison et 300 000 euros d'amende.

Si vous rencontrez ce genre de situation, vous devez absolument prendre votre temps pour ne pas vous faire avoir. Demandez un devis, puis recherchez sur Internet pour voir si le maraicher est bien un professionnel agréé. Comparez ensuite différents devis afin de vous assurer que le prix qui est proposé pour une telle quantité corresponde bien à la réalité du marché. En cas d'escroquerie, portez plainte et signalez l'incident sur la plateforme dédiée Signal Conso.