Voilà comment des escrocs utilisent Google Maps pour vous arnaquer

Prenez garde si vous avez l'habitude de choisir et de contacter des entreprises par le biais de Google Maps. Vous pourriez être victime de l'arnaque au faux artisan, une escroquerie qui fait des ravages.

On le répète sans cesse, mais la méfiance est de mise sur Internet, d'autant que le danger n'est pas toujours là où on l'attend. Et si l'on sait qu'il faut se méfier des mails et des SMS qui peuvent servir à des tentatives de phishing, on ne pense pas forcément à vérifier les informations que l'on trouve sur des sites aussi communs et utiles que Google Maps.

Car oui, même le service de cartographie du géant du Web peut servir de terrain à des escrocs pour monter des arnaques. Et c'est même l'outil parfait, car il est aujourd'hui devenu un réflexe pour trouver une entreprise à proximité, un restaurant ou un professionnel en urgence. Lorsque vous cherchez un serrurier, un plombier ou un dépanneur sur la plateforme, vous vous attendez à être mis en relation avec un artisan local et fiable. En apparence, tout semble normal : l'adresse est correcte, les horaires d'ouverture sont à jour, les avis clients sont bons. Mais sous cette façade se cache parfois une opération bien rodée.

En effet, Google a révélé en mars 2025 qu'un individu, faisant partie d'un vaste réseau criminel, avait mis en ligne plus de 10 000 annonces illégitimes sur le service de cartographie. Ces escrocs parviennent ainsi à détourner une partie de la clientèle d'entreprises bien établies. Le plus souvent, ils se font passer pour des serruriers, des plombiers ou des dépanneurs automobiles, des métiers sollicités en urgence, quand les victimes n'ont ni le temps ni la lucidité de vérifier à qui elles s'adressent vraiment.

© Google Maps

Le piège se referme lorsqu'un utilisateur contacte l'un de ces pseudo professionnels présents sur Google Maps. En réalité, le numéro de téléphone affiché ne mène pas à un véritable artisan, mais à une structure douteuse. La personne qui répond envoie rapidement quelqu'un sur place. À l'issue de l'intervention, la facture explose : plusieurs centaines d'euros pour une prestation qui, en temps normal, en coûterait dix fois moins. Dans d'autres cas, la victime est redirigée vers un centre d'appels où les escrocs réclament de l'argent à l'avance, sans jamais se rendre sur place pour fournir le service promis.

Selon le géant du Web, ces escrocs utilisent des techniques bien connues pour appâter leurs victimes : création de faux profils d'entreprises, détournement de fiches existantes, et achat massif de faux avis positifs pour inspirer confiance. Cette pratique, connue sous le nom de "review bombing positif", donne à ces arnaques une apparence de légitimité difficile à démasquer.

Malgré les outils de modération mis en place, le problème reste complexe. En 2023, Google a affirmé avoir supprimé plus de 12 millions de profils d'entreprises frauduleux. Des procédures judiciaires ont même été engagées contre certains groupes organisés ayant tiré profit de ces détournements.

Pour se protéger, quelques réflexes s'imposent : ne jamais se fier uniquement aux avis, comparer les données de l'annonce avec les informations recensées sur le site officiel de la société, se méfier d'une entreprise qui demande plus d'informations que nécessaire, demander un devis clair avant toute intervention, et éviter tout paiement via des moyens inhabituels comme les cartes cadeaux ou des virements bancaires. En cas de doute, le service de signalement de Google Maps permet de dénoncer les profils suspects.