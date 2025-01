Méfiez-vous si vous voyez ces trois lettres dans les libellés de vos prélèvements bancaires

L'année 2025 commence avec une recrudescence des signalements de prélèvements abusifs. De nombreuses personnes font état de débits inconnus sur leur compte, avec à chaque fois le même étrange libellé.

L'arnaque au prélèvement automatique, si elle n'est pas nouvelle, semble en pleine explosion depuis quelques temps. L'année dernière, la SFAM, une société d'assurances pour appareils multimédia, défrayait la chronique en effectuant des prélèvements sauvages et tous azimuts, pour tenter de renflouer ses caisses. Ces manœuvres frauduleuses n'auront toutefois pas suffit, car l'entreprise et l'ensemble du groupe auquel elle appartenait ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, à la suite des innombrables plaintes et poursuites qui les visaient.

Qu'à cela ne tienne, d'autres acteurs semblent bien décider à employer les mêmes recettes, afin de délester leurs "clients" de sommes qui peuvent très rapidement grimper. Depuis quelques jours, le site communautaire Signal-Arnaques, qui recense des escroqueries en tout genre, note une recrudescence des signalements pour des prélèvements inconnus. Bien qu'ils affichent des noms différents et proviennent de plusieurs entreprises, ils ont tous un point commun : le sigle "HPY" apparaît dans leur libellé.

Ces trois lettres sont l'abréviation de HiPay, un prestataire de services de paiement pour les commerçants en ligne. Cette entreprise, qui n'est qu'un intermédiaire financier entre un vendeur et un acheteur, n'est donc pas directement responsable des nombreux prélèvements étranges signalés ces derniers temps. Néanmoins, sa solution de paiement en ligne semble particulièrement prisée des entreprises peu scrupuleuses, qui en font une utilisation massive pour mettre en place des prélèvements automatiques.

© CCM

Si la forme varie légèrement, la méthode est classique et toujours la même. Une personne achète quelque chose en ligne, souvent un service de faible valeur, et se retrouve quelques jours plus tard prélevée d'une somme bien plus importante, de plusieurs dizaines d'euros. Dans les cas actuellement signalés, il s'agit par exemple de l'achat d'un extrait Kbis sur les sites Infosociete.pro et societedata.net, ou d'un service administratif automobile sur les sites Centre-automobiles.com ou ab-auto.net.

À chaque fois, les personnes victimes ont effectué un premier paiement de seulement 1,99 €, 1,49 € ou encore 0,99 € pour obtenir un document ou un service anodin... sans s'apercevoir qu'elles souscrivaient en réalité à un abonnement mensuel beaucoup plus salé. Dans les jours suivants, les victimes ont alors constaté des prélèvements de 29,90 €, 39,90 € et même 49,90 € sur leur compte bancaire, sous des libellés tels que "Hpy infosociete", "Hpy societe data" ou encore "HPY*ab-auto.net".

Pour mettre en place ces prélèvements, les sites en question procèdent de la façon suivante : le service acheté est en réalité une souscription à un période d'essai pour un abonnement beaucoup plus cher, qui débute automatiquement quelques jours après l'achat. Et évidemment, cette information est écrite en petits caractère et absolument pas mise en évidence. Si la méthode n'est pas strictement illégale, elle est en tout cas particulièrement déloyale et à la limite de ce qu'on pourrait appeler de la vente déguisée.

Soyez donc particulièrement vigilants avec ce type d'achats de faible montant en ligne. Parmi les principaux types de services qui servent de couverture à ces abonnements masqués, Signal-Arnaques recense notamment la conversion de fichiers, la fourniture de documents comme des notices d'utilisation, des modèles de CV et des lettres de résiliation, ou encore des services de conciergerie. De façon générale, ne payez pas pour ce genre de choses : il existe des applications gratuites pour convertir des fichiers, et vous trouverez des modèles gratuits de documents administratifs sur des sites comme Droit-Fiances.net.

Si vous avez malgré tout effectué ce genre d'achat récemment, surveillez alors attentivement vos relevés de comptes dans les prochains jours et prochaines semaines. Et si vous constatez un prélèvement inconnu dont le libellé contient la mention "HPY", agissez rapidement. Tout d'abord, contactez immédiatement l'entreprise dont le nom apparaît sur le prélèvement, afin de résilier l'abonnement le plus vite possible. Dans le même temps, contactez votre banque afin de révoquer le mandat de prélèvement en place et éviter tout futur débit.

Vous pouvez également tentez d'obtenir un remboursement des sommes déjà prélevées, soit auprès du prestataire, soit de votre banque. Mais dans les faits, il y a peu de chances que vous obteniez gain de cause, car même si les conditions d'abonnement ou la case à cocher étaient très peu visibles au moment du paiement, on considèrera que vous avez valablement autorisé le prélèvement. Prudence et patience donc lors de vos achats sur Internet, car les sites savent parfaitement jouer avec les limites de la loi pour vous faire acheter à votre insu.