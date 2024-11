Voici comment détecter les fausses promos du Black Friday - et repérer les meilleurs prix

Avec des promotions par milliers, le Black Friday semble être le moment idéal pour réaliser de bonnes affaires. Mais attention, car les réductions affichées sont parfois exagérées. Voici comment trouver les meilleurs prix.

La fin novembre, comme chaque année, signe le retour du Black Friday et de son lot de promotions toutes plus alléchantes les unes que les autres. Ou plus exactement de la Black Friday Week, car ce qui était à l'origine une opération commerciale d'une seule journée s'étend désormais sur toute la semaine qui précède le dernier vendredi de novembre, voir sur le mois complet.

Et une fois terminée, cette folle période de promotions sera immédiatement suivi du Cyber Monday, qui sera encore une occasion de réaliser de bonnes affaires sur ses achats high-tech. Mais derrière ces offres en apparence imbattables se cachent des pièges à éviter. Pour ne pas se laisser séduire par de fausses réductions et pour faire de véritables économies, il est donc indispensable de comparer les vrais prix, afin de déjouer les stratégies marketing pas toujours très réglo des commerçants.

En France, le Black Friday est soumis au même cadre réglementaire que toutes les opérations promotionnelles. En l'espèce, l'article L112-1-1 du Code de la consommation indique que, lorsqu'une réduction est affiché sous la forme d'un prix de référence barré, « Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours ». Cependant, pour afficher des pourcentages de remise spectaculaires, certains n'hésitent d'ailleurs pas à gonfler les prix des produits dans les jours ou les semaines précédant le Black Friday.

© Idealo

Pour ne pas tomber dans ce piège somme toute classique, la solution la plus fiable consiste à suivre l'évolution des prix des produits qui nous intéressant sur plusieurs mois. En procédant de cette manière, on s'assure que les superbes tarifs et les incroyables réductions affichées par les marchands durant le Black Friday sont de véritables promotions, et pas des baisses de prix artificielles. Le problème, c'est que cette méthode est extrêmement chronophage, surtout si l'on souhaite comparer de nombreux produits.

Heureusement, il existe des outils et des services en ligne conçus spécifiquement pour faciliter ce travail de suivi. Les sites comparateurs de prix comme LCD-Compare, Electro-Compare, Idealo ou Le Dénicheur proposent, pour chaque produit référencé, non seulement des fiches techniques détaillées, mais surtout des courbes d'évolution des prix sur plusieurs mois. Ces outils permettent de visualiser rapidement si le prix affiché est réellement attractif ou s'il s'agit d'une simple augmentation temporaire.

Par ailleurs, certaines extensions de navigateur Internet, comme Keepa ou CamelCamelCamel, offrent des fonctions similaires. Lors de vos séances de shopping sur le Web, elles se superposent directement aux pages produits des sites marchands et affichent l'historique des prix en temps réel. Grâce à ces extensions, vous pouvez ainsi connaître l'évolution du prix d'un produit qui vous fait de l’œil de façon très fluide, et même le marquer afin de recevoir des alertes automatiques lorsque son tarif est en baisse.

En utilisant conjointement et intelligemment ces différents outils et services, vous pourrez donc prendre de meilleurs décisions d'achat, et éviter de vous faire avoir par une fausse promotion sur le produit de vos rêves, sur lequel vous lorgnez depuis des mois. De façon générale, dans les périodes d'effervescence et de frénésie d'achat comme le Black Friday, ne vous précipitez pas sans réfléchir sur la première offre passe, même si elle concerne le smartphone ou le PC qui vous fait rêvez.

Prenez toujours quelques instants pour consulter des comparateurs de prix et pour déterminer s'il s'agit réellement d'une bonne affaire... ou pas. Ça ne vous prendra que quelques minutes, et vous permettra peut-être d'éviter une fausse promotion, voire une véritable arnaque.