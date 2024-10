Le coup du numéro qui raccroche aussitôt : cette nouvelle escroquerie peut vous coûter cher

Un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas vous appelle et raccroche sans même vous laisser le temps de répondre ? Méfiez vous, il s'agit sans doute de la nouvelle escroquerie à la mode !

Cela vous êtes peut-être déjà arrivé. Vous recevez un appel téléphonique, mais il se coupe après la première ou la deuxième sonnerie, sans même vous laisser le temps de décrocher ! Curieux, vous regardez votre écran, qui affiche un appel manqué en provenance d'un numéro qui s'affiche en clair mais que vous ne connaissez pas. Mais qui cela peut-il être ? Et pour le savoir, il n'y a pas trente-six solutions, vous décidez de rappeler ce mystérieux correspondant. Après tout, vous ne voudriez pas rater quelque chose d'important ! Surtout, n'en faites rien ! Vous risquez d'appeler un numéro surtaxé et de perdre de l'argent.

Il s'agit d'une arnaque téléphonique assez répandue qui porte le nom de wangiri — soit littéralement "one ring and cut" en japonais —, de spam vocal ou encore de ping call. Elle consiste à faire sonner votre téléphone sans vous laisser le temps de répondre, afin que le numéro s'affiche sur la liste des appels en absence, et ainsi faire en sorte que vous rappeliez un numéro surtaxé, souvent situé à l'étranger.

Pour éviter que vous vous méfiiez, les escrocs n'hésitent pas à passer leurs appels depuis des numéros en 01, 02, 04, etc. Et ils n'hésitent pas à vous appeler quelle que soit l'heure, ce qui peut être franchement pénible ! Une fois qu'ils vous ont en ligne, ils font en sorte de vous y garder le plus longtemps possible.

Et l'addition peut vite devenir salée si vous vous éternisez. Pour ces acteurs malveillants, le filon peut s'avérer juteux, car ils multiplient les appels en recourant souvent à des solutions automatisées. Petite variante : parfois, ils vous laissent le temps de décrocher, avant de couper la discussion juste après votre "allô ?", là encore pour que vous rappeliez le numéro. Bref, vous l'aurez compris, cette arnaque fait en sorte d'attiser votre curiosité pour vous tromper !

Attention toutefois, si votre téléphone sonne, mais que la personne raccroche immédiatement ou après quelques secondes de silence, il ne s'agit pas forcément d'une arnaque. Vous pouvez aussi avoir affaire à une campagne de télémarketing légitime qui utilise un système de numérotation automatique. Celui-ci va tenter de vous connecter à un conseiller, mais l'opération peut échouer, ce qui met fin à l'appel de manière abrupte. Mais, dans tous les cas, vous ne ratez rien d'important !

Pour vous protéger, évitez de rappeler si vous avez un appel en absence d'un numéro inconnu. Si c'est vraiment important, la personne vous recontactera ou vous laissera un message sur le répondeur ou par SMS.

Vous pouvez également bloquer directement les numéros inconnus dans les paramètres de votre téléphone, ou opter pour une application qui identifie les appels indésirables. Généralement, votre opérateur propose une fonction de ce type — comme l'application Orange Téléphone. Et si vous avez vraiment peur de rater quelque chose d'important, cherchez à qui appartient le numéro en cherchant dans l'annuaire inversé SVA avant de faire quoi que ce soit.