Prêt immobilier à faible taux : ces offres en ligne sont trop belles pour être vraies

Face à des taux en forte hausse, de nombreux consommateurs en quête d'un bien immobilier comparent les prêts sur Internet. Mais des escrocs en profitent pour monter des arnaques avec des offres très alléchantes.

Devenir propriétaire de son logement est le projet de toute une vie pour la plupart des gens. Mais trouver le foyer de ses rêves et l'acquérir à un prix honnête relève du parcours du combattant. Pour la majorité, l'étape "Prêt bancaire" est inévitable. Mais l'opacité et la complexité du marché bancaire rendent les recherches hasardeuses et les négociations particulièrement âpres. Et les escrocs tentent d'en profiter !

Comme le rapporte Que Choisir, depuis plusieurs semaines, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, l'ACPR, a remarqué une multiplication des arnaques aux fausses offres de crédit immobilier et au rachats de prêt par le biais de pseudo-comparateurs en ligne, tels que comparateur-taux-credit.com, eligibilite-credit.com, comparateur.eco-durable.info, ou des publicités sur les réseaux sociaux.

Ces arnaques reposent dans leur grande majorité sur l'usurpation de l'identité de courtiers et d'établissements de crédit autorisés à exercer en France. Concrètement, les escrocs se font passer pour des courtiers et tentent d'attirer des personnes ayant pour projet de souscrire un crédit immobilier en proposant des taux intéressants, parfois inférieurs à 2 % ! Les faux sites peuvent parfois ressembler à s'y méprendre aux originaux, et ils peuvent présenter des documents officiels falsifiés, ayant pour en-tête des logos d'établissements autorisés à octroyer des crédits en France.

Ces conditions très attractives sont souvent présentées comme des offres exceptionnelles, limitées dans le temps, pour vous inciter à y souscrire rapidement. De plus, leur octroi n'est soumis à aucune condition de ressources – pas d'évaluation de votre solvabilité, ce qui est obligatoire pour un crédit à la consommation ou un crédit immobilier – ni constitution de garantie – pas de caution exigée par exemple. Enfin, les escrocs vous promettent d'obtenir le crédit sans délai, parfois en quelques minutes, et mettent en avant une mise à disposition des fonds dans les 24 à 48 heures suivant la demande.

Le but de ces arnaqueurs est que vous leur versiez une somme d'argent pour divers motifs (frais de dossier, d'assurance, d'authentification, de légalisation, frais administratifs, de transfert, de décaissement, etc.). Une fois l'argent reçu par le fraudeur, vous n'avez alors plus de nouvelles ou vous devez de nouveau verser de l'argent sous un nouveau prétexte (déblocage du prêt, frais divers…), sans plus de résultat.

Restez donc vigilant si vous devez contracter un prêt, car certains signes doivent immédiatement alerter. Méfiez-vous si le taux d'intérêt du prêt est particulièrement bas – par exemple entre 0,5 et 2 points inférieur au taux d'intérêt moyen du marché –, et cela avant même d'avoir démarré la moindre négociation, ou si le site réclame très peu d'éléments concernant la solvabilité de l'emprunteur ou promet un versement ultra-rapide. Attention également aux alertes et promotions pressantes, du type "dernière offre" ou "plus que 24 heures pour en profiter". Au contraire, un bon courtier doit préconiser l'inverse à son client, soit de bien prendre son temps pour comprendre toutes les caractéristiques de l'offre.

Par mesure de sécurité, vérifiez que votre courtier figure sur la liste du registre officiel des intermédiaires en opérations de banque ou d'assurance, Orias, et, qu'a contrario, il soit absent des listes noires des pouvoirs publics bancaires. Afin d'être certain qu'il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité, recherchez le numéro de téléphone et l'adresse mail de la société invoquée, voire contactez directement le standard de la société afin de vérifier que votre interlocuteur est bien un salarié de l'entreprise. On n'est jamais trop prudent !