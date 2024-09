Cette société étrangère fait des prélèvements abusifs sur des comptes bancaires français

Soyez vigilants et vérifiez bien vos relevés dans les prochains jours : une société domiciliée à l'étranger pratique actuellement des prélèvements sauvages... sur des comptes bancaires français !

Certaines sociétés peu scrupuleuses se sont fait une spécialité des prélèvements bancaires sauvages. En la matière, le groupe Indexia et ses différentes sociétés, notamment la Sfam, défraient la chronique depuis plusieurs années. Son président Sadri Fegaier sera d'ailleurs jugé prochainement, dans le cadre d'une enquête le visant lui et ses anciennes entreprises pour pratiques commerciales trompeuses. Anciennes, car heureusement la totalité du groupe Indexia a été placée en liquidation judiciaire fin avril dernier, l'empêchant de ponctionner frauduleusement ses ex-clients.

Cependant, comme le rapporte l'UFC-Que Choisir sous la plume de Cyril Brosset, plusieurs personnes ont eu la désagréable surprise de découvrir de nouveaux prélèvements abusifs sur leur compte bancaire ces derniers jours. Dans le témoignage cité, la victime explique avoir bloqué juste à temps un prélèvement de 44,99 € pour un obscur "Pack Premium", auquel elle n'avait bien entendu jamais souscrit. La méthode rappelle furieusement les pratiques douteuses des anciennes entreprises de la galaxie Indexia.

Mais cette fois-ci, c'est Equestrian Cup qui est en cause, une société de services de conciergerie et de coffrets cadeaux domiciliée en... Belgique. Quel rapport avec Indexia ? D'une part, toutes les personnes ayant eu un prélèvement non autorisé d'Equestrian Cup semblent être d'anciens clients des sociétés du groupe (Sfam, Hubside Store), et d'autre part, la société belge aurait pris la suite des opérations de Serena... l'une des entreprises d'Indexia liquidées en avril dernier !

Mais comment cette société immatriculée en Belgique, qui n'a jamais eu aucun contact avec les clients français de Serena, peut-elle mettre en place des prélèvements automatiques sur leurs comptes ? La méthode pourrait être la suivante : l'entreprise pioche dans les fichiers des ex-clients et ouvre "par erreur" un nouveau contrat à leur nom. Elle transmet ensuite un mandat de prélèvement SEPA "signé" à la banque de la victime, qui se retrouve alors débitée à son insu et n'a pas d'autre choix que de contester l'opération après coup.

En l'état actuel de la réglementation, il est malheureusement très difficile de se prémunir contre ce genre d'abus. Tant que les établissements bancaires ne proposeront d'authentification forte pour la mise en place des prélèvements automatiques, comme c'est le cas pour les achats en ligne avec l'envoi d'un code par SMS ou la confirmation sur une application, les consommateurs seront vulnérables à ce genre de pratiques.

En conclusion, si vous avez été client de l'une des sociétés du groupe Indexia (Sfam, Hubside Store, Serena, etc.), et même si vous avez résilié tout contrat avec ces entreprises il y a plusieurs années de cela, soyez sur vos gardes. Dès à présent et durant les prochaines semaines, consultez quotidiennement votre compte bancaire afin de repéré tout virement étrange, à l'intitulé douteux et à l'origine inconnue. Et en cas d'opération bizarre, contactez immédiatement votre banque pour y faire opposition et obtenir un remboursement.