L'Assurance Maladie prévient : ces arrêts de travail vont vous coûter très cher

Faites attention aux arrêts de travail que vous transmettez à l'Assurance maladie ! Certains ne sont pas conformes et peuvent vous coûter très cher, même si vous êtes de bonne foi !

Il peut arriver, si vous tombez malade, de vous retrouver cloué au lit, incapable de faire quoi que ce soit. Rien de grave, mais vous voilà complètement KO. Dans ces moments-là, il n'y a rien d'autre à faire que de prendre un doliprane et de rester couché, en attendant que votre état s'améliore et que votre corps récupère. Problème : vous êtes censé aller travailler. Pas le choix, vous vous mettez donc en quête d'un médecin généraliste afin qu'il vous fournisse un précieux arrêt de travail, à transmettre à votre employeur sous 48 heures.

Mais voilà, il n'est pas toujours facile de trouver un rendez-vous en si peu de temps. Entre les déserts médicaux et les praticiens submergés de patients, difficile de trouver un créneau disponible ! Pourtant, vous avez absolument besoin d'un arrêt de travail pour pouvoir vous reposer et vous soigner. Et, pour peu que la fièvre brouille votre jugement, vous pouvez vous retrouver avec un arrêt de travail frauduleux, sans que vous ne le sachiez, qui ce pourrait vous coûter très cher.

C'est ce qui est arrivé à Marina, dont l'histoire est relayée par 60 Millions de consommateurs. Alors qu'elle cherchait un praticien pouvant lui fournir le précieux sésame, elle a fini par atterrir sur le site arret-maladie24.com, que le moteur de recherche lui a affiché tout en haut de la première page de résultats – c'est donc, a priori, un signe de la légitimité du site. Là, après avoir rempli un formulaire et décrit ses symptômes, elle obtint un certificat Cerfa d'arrêt maladie de trois jours pour la modique somme de 19 euros. Et ce, sans avoir jamais été en contact direct avec un médecin, ce qui est normalement obligatoire pour obtenir le sésame.

Cela fait plusieurs années maintenant que l'Assurance maladie est en proie à ce genre de fraude. Un premier site, arretmaladie.fr, a vu le jour pendant la pandémie, avant d'être rapidement fermé par décision de justice le 6 novembre 2020. Depuis, il ne cesse de réapparaître sous divers noms, comme DrAnsay.com, arret-maladie24.com ou dransay.com, faisant toujours plus de victimes, persuadées de se procurer un arrêt de travail légitime.

Aussi, méfiez-vous si vous tombez sur un site vous proposant un certificat sans rendez-vous, car l'Assurance maladie engage des poursuites systématiques à l'encontre de ceux qui transmettent ce type d'arrêt de travail. Vous vous exposez alors à une pénalité financière pouvant s'élever jusqu'à 300 % du préjudice subi par l'organisme, voire à 3 ans de prison et à 45 000 euros d'amende s'il décide de vous poursuivre pour usage de faux. On ne plaisante pas !

Pour lutter contre les faux certificats, de nouveaux formulaires Cerfa hautement sécurisés verront le jour dès septembre et deviendront obligatoires à partir de juin 2025. De plus, les médecins travaillant pour les sociétés de téléconsultation seront enregistrés en tant que tels par l'Assurance maladie afin de recourir obligatoirement à la transmission électronique des arrêts de travail par amelipro.