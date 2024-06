Méfiez-vous de ces acheteurs sur Leboncoin, ce sont des arnaqueurs très malins !

Attention si vous avez publié une annonce sur Leboncoin ! Les escrocs n'hésitent pas à élaborer des stratagèmes très sophistiqués pour arnaquer des vendeurs. La preuve avec cette nouvelle technique bien ficelée.

Les différentes plateformes de ventes entre particuliers, comme Leboncoin, Vinted ou la marketplace Facebook, sont bien pratiques pour publier, vendre ou acheter des produits à petit prix, tout en faisant un geste responsable et écologique lorsqu'il s'agit d'articles d'occasion. Mais comme partout sur Internet, les escrocs se tiennent à l'affût sur ces sites et ces applis, en trouvant sans cesse de nouvelles techniques pour piéger leurs victimes. Et si les acheteurs sont parfois victimes d'arnaques, les marchands peuvent aussi être ciblés par les malfrats. Soyez donc prudent !

L'expert en cybersécurité Julien Métayer a mis en garde son réseau LinkedIn sur une arnaque qui sévit actuellement. Et autant dire que le mode opératoire vaut le détour ! Les escrocs commencent par repérer des annonces vendant des biens à un prix élevé – ici, un ordinateur portable à 1 800 euros – avant de contacter le vendeur, prétextant être intéressés. Très vite, ils font une offre sur le produit – mais attention, ils ne l'achètent pas pour autant ! – et proposent de continuer l'échange par SMS. Jusqu'à là, rien de trop anormal.

Par la suite, les escrocs essayent d'obtenir l'adresse mail de leur victime afin de lui envoyer un e-mail frauduleux en se faisant passer pour Leboncoin, annonçant que le paiement a été effectué, que l'argent ne pourra être touché qu'une fois le colis envoyé, et que son envoi est désormais obligatoire sous peine de poursuite judiciaire. Il s'agit ici de jouer sur la peur et sur le sentiment d'urgence pour brouiller le jugement de la victime et de l'empêcher de prendre du recul. Un second message électronique, plus rassurant, arrive ensuite, expliquant que l'acheteur "a opté pour un service de livraison autre que ceux des partenaires [de Leboncoin] (Collissimo et Mondial Relay) pour une livraison à son domicile avec assurance via Chronopost". Le mail contient bien évidemment un lien vérolé menant vers un faux site demande de confirmer l'envoi du colis.

© Julien Mefayer

À ce stade, Julien Métayer leur fait savoir qu'il a compris leur petit jeu et qu'il n'enverra pas son ordinateur. Loin de se dégonfler, les arnaqueurs l'accusent de tenter de les escroquer et annoncent déposer plainte, allant jusqu'à envoyer un lien vers un site copiant celui des forces de l'ordre pour faire croire qu'ils ont porté l'affaire en justice – mais la démarche est trop rapide pour être honnête, ne surestimons pas l'efficacité de la police française !

Gardez donc en tête, si vous effectuez des opérations sur Leboncoin, que plus c'est gros, plus ça a de chances de passer ! En cas de transaction, il est impératif de passer par les systèmes de paiement associés à la plateforme, qui bénéficient d'une sécurisation et d'assurances spécifiques. Il ne faut jamais sortir des messageries sécurisées des plateformes et ne cliquer sur aucun lien fourni par e-mail ou par SMS. Vous voilà averti !