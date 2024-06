Méfiez-vous de ces nouveaux péages - les arnaques se multiplient et elles coûtent très cher !

Des projets de péages en flux libre voient le jour un peu partout sur le territoire. Une aubaine pour les escrocs, qui mettent au point de nouvelles arnaques. Et cela peut vous coûter très cher !

Les péages en flux libre sont de plus en plus nombreux sur les autoroutes de France. Leur principe est simple : les usagers n'ont plus à s'arrêter pour payer. À la place, des portiques détectent les plaques d'immatriculation des véhicules et assignent automatiquement à leurs conducteurs une facture, que ces derniers doivent régler sur le site de l'exploitant Aliae, par le biais d'un badge ou via une borne sur une aire de services. Ce système est censé fluidifier le trafic, en évitant les arrêts aux portiques de péage. D'ores et déjà mis en place sur l'A79, il va se populariser par la suite sur tout le territoire. D'ici à 2025, des projets devraient voir le jour sur l'A13 et l'A14, avant d'arriver dans un second temps sur l'A69 entre Toulouse et Castres.

Si les péages en flux libre sont une bonne idée sur le papier, ils suscitent un fort mécontentement chez les conducteurs, qui dénoncent une opacité du système, notamment au niveau du manque d'informations au moment de pénétrer sur ces autoroutes sans barrières de péage et la complexité des paiements. En effet, avec la disparition des barrières physiques, certains ont l'impression que la route est gratuite.

Résultats : des usagers reçoivent des courriers les informant avoir "commis une infraction passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 90 €" s'ils ne payaient pas immédiatement leur facture, dont ils ignoraient jusque-là même pas l'existence. De quoi leur faire croire à une arnaque ! Sauf que, parfois, c'est véritablement le cas !

Les 6 portiques flux libre implantés sur l’A79, entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire). © Alia

Car les péages en flux libre posent un problème au niveau de l'usurpation des plaques d'immatriculation. Ainsi, si vous êtes victime d'une usurpation de plaque et que l'escroc emprunte un péage en flux libre, le système vous demandera de régler la facture ! Vous recevrez alors un SMS pour vous prévenir qu'une amende est impayée, mais celui-ci peut facilement passer sous le radar.

Et autant dire que cela peut vous revenir très cher ! Si vous ne payez pas l'amende dans le délai de 72 heures, vous recevrez une majoration de 90 €. Celle-ci peut aller jusqu'à 375 € si elle n'est pas payée dans les deux mois. Et si vous avez plus de cinq amendes forfaitaires majorées en douze mois, vous risquez une amende de 7 500 €... Évidemment, si vous êtes victime d'une usurpation d'identité, vous ne devez pas payer la facture, mais commencer par porter plainte. Mais cela peut être un véritable parcours du combattant à prouver !