Arnaque Free : ne payez surtout pas pour des frais de réactivation !

Une nouvelle arnaque cible les abonnés Free en prétextant des frais de réactivation ç payer et en les invitant à mettre à jour leur abonnement. Une tentative de phishing destinée à dérober leurs données !

On le sait, les opérateurs télécoms sont souvent la cible d'escrocs, qui cherchent à récupérer des informations personnelles (numéro de téléphone, identifiants, mots de passe…) de leurs abonnés pour mettre en place de nouvelles arnaques, ainsi qu'à s'emparer de leurs coordonnées bancaires. Et c'est au tour des clients de Free d'en faire les frais ! Plusieurs abonnés Freebox et Free Mobile ont reçu dans leur boîte mail un message intitulé "Votre contrat Free" leur demandant de payer des frais de réactivation afin de pouvoir continuer à profiter des services de l'opérateur sans interruption, accompagné d'un lien leur permettant de renouveler leur abonnement. Vous vous en doutez, il s'agit d'une tentative de phishing, et le lien renvoie en réalité à une page vérolée destinée à s'emparer de toutes vos données !

Frais de réactivation Free : une tentative de phishing grossière

Le mail est assez convaincant et reprend le logo ainsi que la mise en page habituelle de Free. "Pour continuer à bénéficier de nos services sans interruption, des frais de réactivation de votre contrat seront appliqués à votre abonnement. Celle-ci est requise pour éviter toute suspension inattendue de vos abonnements et de vos services associés à votre ligne Free", peut-on lire. Pourquoi y aurait-il besoin de réactivation ? Ça, le message ne l'indique pas. "Nous vous invitons à mettre à jour votre abonnement dès maintenant en cliquant sur le bouton ci-dessous" enjoint ensuite le mail. Déjà, vous pouvez remarquer de nombreuses fautes d'orthographe et grammaticales qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, ce type de frais n'existe pas et le lien fourni par le bouton mène à un site à une URL douteuse.

Si vous êtes client Free, soyez donc très attentifs au contenu des messages que vous recevez en ce moment, même lorsque tout semble normal. Il faut toujours se méfier des mails contenant un lien, même lorsqu'ils paraissent officiels, et se rendre directement sur le site. Scrutez l'expéditeur et l'URL du lien pour repérer des signes suspects, et faites attention à bien guetter la moindre faute d'orthographe, qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille.

Si jamais vous êtes la cible d'une escroquerie en ligne ou par SMS, transférez immédiatement le message à Signal Spam, Pharos ou directement au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler ces messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr. Bloquez ensuite le numéro de l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimez le message en question. Si besoin, vous pouvez également consulter le site Internet www.cybermalveillance.gouv.fr, qui vous rappellera les principales mesures de prudence à adopter face aux SMS frauduleux.