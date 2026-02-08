Vous risquez des hémorroïdes si vous utilisez votre smartphone aux WC

Vous aussi, vous utilisez votre smartphone quand vous allez aux toilettes ? Faites attention, car une étude scientifique révèle que cette habitude engendre des problèmes de santé, à commencer par des hémorroïdes.

Avant, lorsque nous allions aux toilettes, nous prenions un vieux magazine pour passer le temps. Il était donc relativement facile de passer à autre chose une fois notre mission de vidange accomplie. Aujourd'hui, nous avons troqué les fascicules contre notre smartphone. Résultat : les vidéos s'enchaînent, les posts défilent sur les réseaux sociaux, et nous restons des heures sur le trône. Eh oui, les algorithmes savent exactement comment garder notre attention, y compris dans les endroits les plus intimes !

Mais outre la perte de temps, cette pratique peut avoir de sérieuses conséquences sur notre santé. Dans une étude récente, des chercheurs américains du centre médical Beth Israel Deaconess de Boston ont interrogé 125 patients qui devaient passer une coloscopie de dépistage. Deux tiers ont admis utiliser leur téléphone aux toilettes, au moins une fois par semaine, ce qui les amenait à y passer plus de temps : 37,3 % d'entre eux restaient assis plus de cinq minutes, contre seulement 7,1 % de ceux qui n'utilisaient pas leur téléphone.

Après avoir étudié leur mode de vie, leurs habitudes numériques et leurs antécédents médicaux, et effectué quelques ajustements au niveau de facteurs comme l'âge ou le sexe, il en ressort que cette pratique est associée à une augmentation de 46 % du risque d'hémorroïdes.

© 2025 Ramprasad et al

Cela s'explique par le temps prolongé passé assis sur la cuvette en se distrayant avec l'écran : rester longtemps dans cette position exerce une pression sur les tissus rectaux, ce qui favorise l'apparition de veines gonflées ou douloureuses. De plus, comme la personne est généralement penchée vers l'avant sur son téléphone, cela peut contribuer à une constipation ou à affaiblir les muscles pelviens, et dans de rares cas, provoquer un prolapsus rectal – une descente du rectum vers l'anus – nécessitant une intervention chirurgicale. En vérité, la durée d'assise est même un facteur plus déterminant que l'effort de poussée, souvent désigné à tort comme le coupable !

À cela s'ajoutent des questions d'hygiène. Les toilettes sont des environnements où se concentrent naturellement des bactéries et des matières fécales, qui sont susceptibles de se déposer sur le smartphone, notamment lorsque l'on tire la chasse d'eau sans avoir fermé le couvercle. Une fois que l'appareil est contaminé, il peut facilement retransférer des microbes sur la peau lorsque l'on le manipule, même après s'être lavé les mains. Toucher son écran, puis son visage ou d'autres objets constitue une excellente voie de transmission de bactéries ou de virus.

Après, il ne faut pas complètement interdire l'usage du téléphone dans ces moments-là, car cela peut aider certaines personnes à se détendre ou à se concentrer. Mais il faut veiller à ne pas prolonger inutilement le temps passé sur la cuvette, à garder une posture assez droite plutôt que penchée, à fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau, et à régulièrement nettoyer ou désinfecter son appareil.