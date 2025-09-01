Voilà pourquoi les écoles n'affichent plus les listes des classes à l'entrée

En cette rentrée scolaire 2025, les listes de classes ne sont plus affichées à l'extérieur des écoles. Une décision motivée par la protection des données, la sécurité des élèves et la prévention des dérives numériques.

Pendant longtemps, les familles se pressaient devant les panneaux des écoles quelques jours avant la rentrée. Il suffisait d'un regard pour savoir dans quelle classe se trouvait son enfant, avec quel enseignant et quels camarades. Mais ce rituel est désormais révolue : dans des recommandations publiées en avril 2025, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a demandé de mettre fin à cette diffusion publique. Ce qui pouvait sembler pratique posait en réalité de véritables problèmes de confidentialité.

En effet, afficher la répartition des classes à la vue de tous, c'est révéler la localisation précise d'un enfant pour toute une année scolaire. Dans certaines situations sensibles, comme une séparation compliquée ou un contexte de violences, cette transparence devenait risquée. À cela s'ajoutent les inquiétudes liées au harcèlement ou aux usages malveillants d'informations récupérées sans difficulté à la sortie des écoles.

Désormais, les académies recommandent d'autres moyens pour informer les familles, en privilégiant le courrier papier, le mail, les plateformes numériques éducatives comme l'Espace numérique de travail (ENT) ou encore un affichage limité à l'intérieur de l'établissement sont privilégiés. Si un affichage extérieur s'avère malgré tout nécessaire, il doit être de courte durée et ne contenir que le strict minimum : un prénom et éventuellement l'initiale d'un nom de famille. Les parents doivent par ailleurs être avertis pour pouvoir s'y opposer s'ils le souhaitent.

© nicoletaionescu - Adobe Stock

Un autre danger pointé est celui des arnaques. Chaque rentrée, des sites peu scrupuleux promettent de révéler à l'avance la composition des classes, en échange de données personnelles. Ces pratiques, qui surfent sur l'impatience des élèves et des familles, servent surtout à collecter des informations sensibles. La vigilance reste donc de mise pour ne pas se faire piéger.

Pour les équipes pédagogiques, cette évolution apporte aussi un soulagement. L'affichage public provoquait souvent des contestations de dernière minute de la part de certains parents, désireux de faire modifier la répartition. En retirant cet outil de pression, les enseignants peuvent aborder la rentrée plus sereinement, sans avoir à justifier chaque choix devant une foule impatiente.

Dans plusieurs académies, cette transition était déjà amorcée depuis quelques années, preuve qu'une nouvelle culture de la discrétion est en train de s'installer. Les familles devront s'habituer à découvrir la classe de leur enfant autrement, parfois seulement le jour J, mais avec la garantie que ces informations restent entre les personnes concernées. Une évolution discrète, mais lourde de sens, qui replace la protection des élèves au centre de la rentrée scolaire.