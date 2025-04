C'est dans ces régions qu'on croise le plus de radars autonomes en France

Facilement déplaçables par nature, les radars autonomes se multiplient sur les routes de France. Pourtant, ils ne sont pas partout. Et on en croise beaucoup plus dans certains départements que dans d'autres…

Longtemps cantonnés aux zones de chantier temporaires, les radars autonomes sont désormais sur toutes les routes, ou presque. Peu visibles, très efficaces et surtout imprévisibles, ces dispositifs de contrôle ont peu à peu changé les habitudes de conduite des automobilistes.

À première vue, rien ne les distingue réellement d'un panneau électrique ou d'une cabine technique. Et pourtant, ils flashent ! Installés sans signalisation préalable, ils ont un atout redoutable : la mobilité. Ces cabines peuvent être déplacées d'un jour à l'autre, rendant leur localisation aussi difficile que redoutée.

Officiellement, ces radars mobiles visent à sécuriser les zones de travaux ou les axes jugés dangereux. Mais dans les faits, ils traquent aussi les excès de vitesse là où on les attend le moins. Contrairement aux radars fixes, leur présence est rarement connue à l'avance. Résultat : ils prennent de nombreux automobilistes au dépourvu. Leur nombre ne cesse d'augmenter et pourrait atteindre les 550 d'ici la fin de l'année, selon les dernières prévisions. Et s'ils couvrent théoriquement tout le territoire, certains départements semblent bien plus concernés que d'autres.

© morane

Surprise : Paris intra-muros n'en compte aucun. Pas plus que les Hauts-de-Seine, la Corse, ou encore la Vendée. Même chose pour quelques départements plus ruraux, comme la Haute-Marne ou la Creuse. Des zones entières restent ainsi relativement épargnées. Pour le moment du moins.

En revanche, d'autres parties du territoire font presque office de terrain de jeu pour ces cabines discrètes. Dans le Nord notamment, la densité est bien plus élevée, avec plusieurs unités dans l'Aisne, le Pas-de-Calais ou encore le Nord.

Mais ce sont surtout certains départements du sud et de l'est de la France qui détiennent les records. La Seine-et-Marne, par exemple, accueille pas moins de 18 radars autonomes. La Marne en compte 16, et la Meurthe-et-Moselle 14. Du côté de la Gironde, du Var ou du Gard, leur présence dépasse aussi la dizaine. Ces régions combinent souvent axes très fréquentés et chantiers réguliers, deux critères idéaux pour l'installation de ce type de radar.

Pour les automobilistes, la prudence s'impose plus que jamais. Non seulement ces radars autonomes sont difficiles à anticiper, mais ils peuvent réapparaître à quelques kilomètres à peine de leur dernier emplacement. Même si la tentation est grande d'accélérer sur les portions dégagées, mieux vaut lever le pied, surtout dans les départements les plus concernés. Une bonne habitude à prendre, surtout à l'approche des beaux jours et des grands départs.