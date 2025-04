De nouveaux panneaux arrivent sur les routes de France : ils peuvent sauver des vies

Un nouveau dispositif de signalisation vient d'entrer en service sur les routes françaises. Composé de trois panneaux, il indique une situation dangereuse dans laquelle il faut se montrer très prudent.

Il y a du changement sur les routes de France, ! Depuis le 9 avril 2025, de nouveaux panneaux indicateurs ont fait leur apparition dans le paysage et dans le Code de la route. Ils concernent une règle de sécurité essentielle : ne pas les respecter expose à une amende mais, surtout, met des vies en danger. Mieux vaut donc connaître leur signification et adopter la conduite adaptée.

Référencés SR53a, SR53b et SR53c, ces nouveaux panneaux placés sur les voies rapides à chaussée séparées, comme les autoroutes, signalent en effet le "corridor de sécurité". Un dispositif déjà présent dans le Code de la route depuis 2018, mais que beaucoup d'automobilistes ignorent ou négligent, par inconscience. Son principe est simple : il consiste à ménager une zone de sécurité pour protéger les personnes à pied sur la route ou le bas côté, à proximité de leur véhicule, et que l'on aperçoit souvent trop tard, à savoir les dépanneurs, les patrouilleurs et les automobilistes immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence.

Introduit dès 2018 à l'article R. 412‑11‑1, ce corridor impose aux conducteurs de ralentir, de s'écarter puis, si le trafic le permet, de changer de voie lorsqu'ils s'approchent d'un véhicule immobilisé ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence, feux de détresse ou gyrophares allumés. Jusqu'ici, la règle demeurait théorique : selon le baromètre 2024 de la conduite responsable, 67 % des automobilistes ne la respectent pas systématiquement, souvent faute de repères visuels clairs. Et en dehors des accidents causés aux automobilistes en détresse, le manque de prudence fait de nombreuses victimes parmi les professionnels chargés de l'entretien des routes et des autoroutes : en 2023, 52 véhicules d'intervention ont été percutés sur le réseau Vinci Autoroutes, soit un par semaine en moyenne !

Après trois ans d'expérimentation sur les autoroutes A7, A8 et A11, trois nouveaux panneaux ont mis en place pour matérialiser ce fameux corridor. Disposés en séquence et espacés de 300 mètres, ils détaillent la manœuvre à accomplir : ralentir, s'écarter, puis changer de voie si les conditions le permettent. Un balisage clair et progressif.

Lorsque vous approchez d'un véhicule immobilisé ou circulant très lentement sur la voie de droite ou sur la bande d'arrêt d'urgence – qu'il s'agisse d'une voiture en panne avec ses feux de détresse allumés, ou d'un véhicule d'intervention (pompiers, dépanneuse, fourgon d'agents autoroutiers) avec ses gyrophares activés – vous devez impérativement adapter votre conduite pour protéger les personnes potentiellement présentes sur la chaussée.

Le volet répressif évolue également. Désormais, négliger le corridor ou ignorer le triptyque SR53 équivaut à une contravention de quatrième classe : 135 € d'amende forfaitaire, réduite à 90 € si elle est réglée rapidement. Aucun point n'est retiré, mais le montant se veut suffisamment dissuasif pour rappeler qu'une inattention peut coûter cher financièrement comme humainement.

Soyez donc particulièrement attentif sur les routes, surtout à l'approche de ces nouveaux panneaux rectangulaires dont les couleurs ont été choisies pour attirer l'attention. Il n'est pas seulement question d'éviter une amende mais bien d'épargner des vies !