C'est la seule règle à respecter pour utiliser une multiprise sans risquer un incendie

À une époque où les appareils électriques et électroniques en tout genre ont envahi nos foyers, il est pratique, et souvent indispensable, d'utiliser des multiprises quand on manque de prises murales. Mais à condition de respecter quelques règles élémentaires. Notamment en matière de sécurité. En effet, par ignorance ou par négligence, beaucoup de gens utilisent mal les multiprises et se mettent ainsi en danger, en risquant des surcharges pouvant provoquer de graves accidents domestiques, et en particulier des incendies.

Et dans ce domaine, de nombreuses légendes circulent. On lit ainsi souvent sur Internet qu'il ne faut jamais brancher certains appareils sur une multiprise, comme un radiateur électrique, un frigo ou un fer à repasser. De même, on entend dire qu'il ne faut jamais brancher de multiprises en cascade. En fait, la réalité est plus nuancée : tout dépend de la puissance électrique nécessaire. Car si l'on dépasse la puissance maximale acceptée par une multiprise, le courant électrique fait surchauffer ses fils et ses composants, en déclenchant un feu.

La règle est simple : la somme des puissances maximales de tous les appareils branchés sur une multiprise doit rester inférieure à sa capacité, qui est généralement de 3600 W. Pas de souci donc pour brancher sur une même prise un téléviseur (environ 100 W), un amplificateur audio (entre 50 et 200 W), un décodeur TV (20 W) et une lampe (10 W) : la somme reste bien sous la limite des 3600 W. Selon le nombre de prises encore disponibles, on peut ajouter sans problème un chargeur de téléphone (entre 10 et 50 W) et un lecteur de DVD (entre 10 et 20 W) et tout utiliser en même temps.

Si besoin, et même si ce n'est pas recommandé, on peut chaîner une deuxième multiprise, avec un branchement en cascade, pour connecter encore d'autres appareils, quand il n'y a plus de prise libre. Mais toujours en respectant la même règle, et donc en veillant à ce que la puissance cumulée sur les deux multiprises ne dépasse jamais la puissance acceptable par la première multiprise, celle qui est branché sur la prise murale – toujours 3600 W en général. Aucun souci en principe avec les petits appareils à faible puissance déjà évoqués.

En revanche, il faut se méfier des appareils plus gourmands, notamment de ceux qui ont une puissance instantanée, et donc une consommation de pointe très élevée : c'est le cas de fers à repasser, qui peuvent grimper en pointe à 1000 ou 1500 W ou des centrales vapeur qui peuvent dépasser les 2000 W à leur maximum. Idem pour d'autres appareils d'électroménager courants comme les cafetières, les bouilloires, les machines à expresso, les grille-pains, les airfryers et autre robots de cuisson du genre Thermomix, qui dépassent eux aussi les 1000 voire les 2000 W. On peut les brancher sur une multiprise, à la condition de n'en utiliser qu'un seul à la fois, pour éviter la surcharge.

Et, bien évidemment, il ne faut surtout jamais brancher un "gros" appareil électroménager comme un lave-linge, un lave-vaisselle ou un sèche-linge sur une multiprise : chacun nécessite d'être relié à une prise murale dédiée, de 16 ou 20 A. Quant aux fours et aux plaques de cuisson, il faut souvent les brancher sur des prises spéciales supportant de très fortes puissances (plus de 6000 W) avec des ampérages élevés (32 A). Hors de question de les relier à des multiprises !

Les dernières règles à respecter sont élémentaires, et de bon sens : il ne faut jamais placer une multiprise dans un endroit où elle est peut être en contact avec de l'eau (très d'un évier ou sous une fenêtre), ni à proximité d'un matériau inflammable (comme des rideaux) : en cas de défaut électrique ou de surcharge ponctuelle, c'est le meilleur moyen de déclencher un incendie dans toute la maison ! De plus, veillez à laisser vos multiprises dans des endroits où l'air circule librement, et pas dans un meuble où les chargeurs et autre adaptateurs pourraient surchauffer.

Dernier conseil : évitez absolument les multiprises à petit prix sans marque vendues dans les solderies, souvent fabriquées en Chine, car rien ne garantit qu'elles respectent réellement les normes de sécurité européennes, même avec le logo CE qui peut ̂être apposé sans véritable contrôle. Mettez quelques euros de plus pour du matériel de qualité, sûr et garanti – on en trouve à des tarifs très abordables dans les magasins de bricolage et même chez Lidl et Aldi. La sécurité, ça n'a pas de prix !