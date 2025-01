Il y a bien mieux que les gants pour garder ses mains au chaud quand il fait très froid

Avec le froid intense qui frappe la France cet hiver, il convient de bien se couvrir quand on sort dehors. Et contrairement à une idée commune, il y a bien mieux que les gants pour se protéger les mains.

Le froid s'est installé partout en France cet hiver, avec des températures souvent inférieures à zéro. Et si ces conditions ne posent guère de problèmes aux montagnards, habitués à des températures basses, ce n'est pas le cas dans de nombreuses régions où beaucoup redoutent de sortir dans une ambiance glaciale. Certes, on peut toujours se protéger le corps, la tête et les pieds à l'aide de vêtements chauds, de bonnets douillets et de chaussures fourrées, mais bien souvent, on a très vite froid aux mains, même en portant des gants.

Et de fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, les gants ne constituent pas la meilleure protection contre le froid,. Comme l'a prouvé un scientifique l'Université de l'Arizona lors d'une étude étonnante, il y a bien mieux.

Tandis qu'il travaillait en Antarctique, ce médecin a effet testé plus de vingt types de couvre-mains dans des conditions glaciales, où la température avoisinait les -23°C. Son objectif était de trouver l'accessoire le plus efficace pour conserver la chaleur corporelle des mains. Armé d'un capteur de température fixé à son petit doigt, il a parcouru plusieurs kilomètres, répétant la marche avec différents dispositifs, dans un vent mordant.

© romaset - Adobe Stock

Et le résultat de son expérience a de quoi surprendre. Alors que l'on pourrait penser que des gants sophistiqués, voire chauffants, seraient la solution idéale, il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Même sans doublure ni technologie particulière, les mitaines, ces gants aux extrémités coupées, ont montré des performances supérieures en matière de conservation de la chaleur.

En effet, contrairement aux gants traditionnels qui isolent chaque doigt, les mitaines permettent aux doigts de se réchauffer mutuellement en créant une sorte de microenvironnement à l'intérieur du couvre-main. Ce constat est soutenu depuis des décennies par la Wilderness Medical Society, une organisation spécialisée dans les soins médicaux en milieux extrêmes, qui recommande régulièrement l'usage des mitaines en raison de leur capacité à maintenir les mains au chaud plus longtemps que les gants. En regroupant les doigts, les mitaines réduisent les surfaces exposées au froid et créent une meilleure circulation de la chaleur. Un avantage que l'on retrouve aussi avec les moufles qui enveloppent complètement les mains, mais qui s'avèrent moins pratiques pour des manipulations précises.

La solution idéale pourrait résider dans une combinaison de plusieurs couches : une paire de mitaines épaisses par-dessus une doublure fine permet d'optimiser encore davantage la rétention de chaleur. De cette façon, on évite non seulement les doigts froids, mais aussi la maladresse que l'on peut ressentir en portant des gants épais, qui limitent la dextérité.

Notons toutefois que, même en prenant toutes les précautions nécessaires, les mains et le doigts peuvent souffrir du froid, surtout quand on els expose longtemps à des basses températures. Si c'est le cas, il convient de réchauffer progressivement, en plaçant les mains sous les aisselles et en évitant de les exposer à des sources de chaleur trop intenses, comme un radiateur, pour ne pas risquer des brûlures.