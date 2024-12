Il regardait Netflix en conduisant - il a été condamné pour avoir provoqué un accident

Un jeune homme vient d'être condamné pour avoir provoqué un grave accident de la route. Et pour cause : il conduisait tout en regardant Netflix. Une double activité dont cet inconscient avait pris la triste habitude.

On ne le répétera jamais assez, mais soyez vigilant lorsque vous conduisez ! Votre vie, celles de vos passagers et des autres conducteurs en dépendent ! Ce n'est pas pour rien que téléphoner, se maquiller, tenir un smartphone dans sa main, et porter une oreillette ou des écouteurs sont interdits au volant. Mais il semblerait que le téléphone ne soit pas la seule addiction qui habite certains conducteurs.

Le 5 décembre 2024, un homme de 26 ans a été condamné à douze mois de prison avec sursis par le tribunal de Mende, en Lozère, pour mise en danger de la vie d'autrui, rapporte France Bleu Gard Lozère. Il a été jugé pour avoir provoqué, en 2022, un grave accident de la route sur l'autoroute A75 qui relie Clermont-Ferrand à Béziers, au niveau de la commune d'Antrenas. Il avait percuté un camion à vive allure suite à une erreur d'inattention. Et pour cause, tout en conduisant, il regardait un film en streaming sur Netflix…

Netflix en conduisant : un très mauvais moyen de rester réveillé…

En effet, son smartphone était posé sur son tableau de bord et diffusait un long-métrage. Le conducteur a donc fait preuve d'inattention et d'inconscience, lorsqu'il a tenté de se rabattre sur une voie, il a percuté un camion à toute vitesse, provoquant un grave accident. Il a justifié son action par le fait que les films lui permettaient de rester éveillé lorsqu'il passait plusieurs heures sur la route.

Rappelons que le Code de la route indique que "le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit". Ces faits sont passibles d'amende de 1 500 euros, voire de 3 000 euros en cas de récidive, et peuvent entraîner "la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction", ainsi que "la réduction de trois points du permis de conduire".

Ce fait divers ne doit pas prêter à sourire, car les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques. D'autant que ce jeune homme est loin d'être le seul à se livrer au visionnage au volant ! Selon le baromètre de la prévention routière présenté fin septembre par Axa Prévention, 80 % des automobilistes reconnaissent utiliser leur portable sur la route. Le smartphone est devenu tellement omniprésent dans nos vies que, même au volant, nous ne pouvons nous empêcher de nous en servir. Plus précisément, 46 % des automobilistes déclarent téléphoner au volant, 66 % l'utiliser pour les fonctions de guidage, 31 % pour consulter ou envoyer un SMS, 22 % pour consulter leurs notifications, 12 % pour lire des courriels, 6 % pour prendre des photos, et 5 % pour regarder des séries ou des vidéos sur Internet. Mais cela vaut-il vraiment le coup de risquer sa vie et celle des autres ?

Souhaitons que cette sanction serve d'exemple à tous les dangereux inconscients qui pensent pouvoir tout maîtriser quand ils conduisent. Regarder une vidéo en conduisant est tout simplement inadmissible !