La bêtise n'a pas de limite : voici le palmarès des morts les plus stupides

"Favoriser l'évolution de l'espèce humaine en éliminant le gène de la stupidité" : c'est l'objectif de cet étonnant palmarès qui distingue les morts les plus idiotes à travers des anecdotes aussi tragiques que comiques.

Vous connaissez sans doute les Nobel, les Oscars, les Molière ou encore les Grammy Awards, ces prix décernés chaque année soit à des personnes ayant contribué aux progrès de l'humanité, soit à des artistes du cinéma, du théâtre ou de la musique. Mais avez-vous déjà entendu parler des Darwin Awards ? Loin des paillettes, des tapis rouges et des caméras de télévision, ces récompenses très particulières – et éminemment sarcastiques – distinguent… des morts ! Plus précisément, des morts stupides, provoquées par un comportement idiot.

Imaginées dans les années 1980, ces distinctions peu glorieuses font évidemment référence à Charles Darwin, auteur de la célèbre théorie de l'évolution qui repose sur le principe de la sélection naturelle. Quoique très cynique, leur concept est simple : il consiste à récompenser des individus qui, par leur disparition, ont "contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain". En éliminant de la génétique humaine les gènes de la stupidité, on favorise l'évolution de l'espèce, un peu comme si la nature se chargeait elle-même de sélectionner les plus aptes à survivre !

Le palmarès des Darwin Awards est un défilé d'exemples à la fois tragiques et comiques, souvent incompréhensibles, d'actes d'une bêtise extrême. Assez populaires dans les années 1990 et 2000, ils étaient recensés sur un site dédié, maintenu par Wendy Northcutt, qui a publié plusieurs ouvrages sur le sujet. S'il est moins plus ou moins en désuétude depuis quelque temps, il recèle encore des centaines d'histoires souvent consternantes recueillies un peu partout dans le monde. En voici un petit florilège.

© Portrait de Charles par John Collier - Wikipedia

Aux États-Unis, un homme était monté sur le toit de sa maison pour effectuer quelques réparations. Prudent, il avait pensé à s'attacher auparavant avec une corde à un objet fixe et solide, en l'occurrence, la pare-chocs de la voiture familiale. Ignorant tout de cette mesure de précaution, sa femme est partie faire des courses en voiture, entraînant son mari dans son chute fatale et spectaculaire.

Toujours au pays de l'oncle Sam, riche en anecdotes croustillantes, un couple qui n'ennuyait lors d'un voyage en voiture a eu l'étrange idée d'allumer un bâton de dynamite pour le jeter dans la campagne, histoire de se distraire. Hélas, les vitres étaient coincées, et ils ont sauté avec leur véhicule. En Pologne, un pêcheur astucieux et pressé avait plongé un câble électrique dans une rivière pour électrocuter des poissons. Un procédé efficace jusqu'au moment où il a glissé dans l'eau…

Au Brésil, un révérend en quête de record avait décidé de voler dans les airs accroché à 1000 ballons gonflés à l'hélium. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il se perde dans le ciel. Emporté par les vents, sans contrôle de direction, il a disparu des radars et son corps a été retrouvé plusieurs mois plus tard, échoué sur la côte.

Et la liste est longue. On pourrait parler de cet homme qui avait mis sa tête dans les égouts pour retrouver ses clés tombées, qui est resté coincé et s'est noyé dans 50 cm d'eau. De ce notaire canadien qui, voulant prouver la solidité de sa superbe vitre de sécurité, s'est élancé contre la fenêtre, qui s'est détachée sous le choc, et qui s'est écrasé 24 étages plus bas. Des ces employés chargés d'examiner une fuite de gaz dans un entrepôt qui, faute de lumière, allument un briquet. Ou encore de ce vidéaste qui voulait filmer des parachutistes en vol en oubliant de prendre un parachute avant de sauter.

Comme beaucoup l'ont souligné, certaines histoires des Darwin Awards sont exagérées, voire carrément inventées, formant ainsi des légendes urbaines. Quoi qu'il en soit, elles illustrent toutes des comportements irresponsables et dangereux qui rappellent que si la physique a ses lois incontournables, la stupidité est un choix. Albert Einstein l'avait bien constaté en disant que seule la bêtise humaine était infinie.