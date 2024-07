Ce sont les pays les plus dangereux au monde pour les voyageurs - et certains sont surprenants

Avec l'avion et l'industrie du tourisme, il est aujourd'hui très facile de parcourir le monde en quête de découvertes. Mais attention, certains pays ne sont vraiment pas sûrs pour les voyageurs…

Voyager, c'est partir à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons et s'immerger dans des cultures différentes. Mais toutes les destinations ne se valent pas en matière de sécurité. Pour ceux qui aiment planifier leurs vacances en toute tranquillité, il est essentiel de savoir quels pays sont les plus risqués et lesquels offrent une sécurité optimale. En 2024, certains pays se démarquent par leur dangerosité, tandis que d'autres assurent une tranquillité quasi absolue.

L'Europe, souvent perçue comme un havre de paix, cache de grandes disparités en termes de sécurité. La France, par exemple, ne figure pas parmi les destinations les plus sûres du continent. En réalité, elle est le quatrième pays européen le moins sécurisé pour les voyageurs cette année selon un classement réalisé par HelloSafe, une société spécialisée dans les assurance de voyage. Son enquête met en lumière des préoccupations majeures liées à la menace terroriste, toujours présente dans l'Hexagone. Ce facteur, couplé à des niveaux de criminalité et d'instabilité sociale, place même la France au 80e rang mondial en termes de sécurité pour les touristes.

En Europe, c'est la Russie qui remporte le triste titre de destination la plus dangereuse. Les conflits armés en cours et une instabilité politique croissante en sont les principales raisons. Juste derrière, l'Ukraine, en proie à une guerre dévastatrice, se positionne en deuxième place. Suivent ensuite la Grèce et l'Italie, pays où la violence et l'instabilité politique posent également problème.

© Tony Craddock-Adobe Stock

Mais qu'en est-il du reste du monde ? En fait, selon le classement de HelloSafe, les Philippines apparaissent comme le pays le plus dangereux de la planète pour les voyageurs. La Colombie et le Mexique, en Amérique latine, ne sont pas en reste, affichant des niveaux de violence et de criminalité extrêmement élevés. L'Inde et l'Indonésie complètent ce tableau noir, avec des risques accrus de catastrophes naturelles et d'instabilité politique.

Cependant, tout n'est pas sombre dans le monde du voyage. Il existe des destinations qui offrent une sécurité presque inégalée. En tête de ce classement mondial, l'Islande se distingue comme le pays le plus sûr. Sa faible criminalité, ses infrastructures solides et sa stabilité politique en font un refuge idéal pour les touristes en quête de sérénité. Le Danemark, l'Autriche et la Suisse suivent de près, garantissant des séjours sans souci majeur. Singapour, souvent loué pour sa rigueur et son efficacité, est également l'un des pays les plus sûrs au monde.

Pour ceux qui rêvent de découvrir l'Asie en toute sécurité, des destinations comme le Bhoutan, la Mongolie et la Corée du Sud sont fortement recommandées. En Amérique latine, le Paraguay et l'Uruguay offrent des alternatives sûres pour les aventuriers.

La sécurité est un aspect crucial à prendre en compte lors de la planification de vos voyages. Quelle que soit la destination que vous envisagez, il est prudent de vous renseigner bien avant votre départ, en consultant notamment le site du ministère des Affaires étrangères, qui tient à jour une base officielle sur les risques liés à chaque pays dans sa rubrique Conseils aux voyageurs.