Cette appli GPS est la meilleure pour signaler les radars sur les routes selon une étude

Plusieurs applications de guidage par GPS permettent de savoir où se situent les radars sur les routes. Mais la plus efficace dans ce domaine n'est pas la plus populaire selon une étude.

Lorsque l'on prend la route, surtout pour de longs trajets lors des vacances, éviter les radars est un souci partagé par de nombreux automobilistes. Et s'il faut bien sûr respecter scrupuleusement les limitations de vitesse et autres interdictions tout en surveillant la signalisation le long des routes, plusieurs applications de guidage par GPS possèdent une fonction d'alerte qui évite de se faire surprendre à l'approche d'un radar, ce qui peut toujours arriver quand on conduit en étant fatigué ou distrait. C'est notamment le cas des principales applis pour mobile, à savoir Google Maps, Waze et Apple Plans.

Bien que très connues, ces trois applis ne sont toutefois pas appréciées de la même façon par les utilisateurs dans cette tâche. Une récente étude menée par l'institut MarketWatch auprès de 1000 conducteurs a ainsi révélé que Google Maps est l'application GPS favorite pour signaler les radars, surpassant de loin Waze et Apple Plans.

Développée par le géant de la tech, Google Maps se distingue par ses mises à jour régulières et précises des données de navigation. Les conducteurs apprécient la rapidité avec laquelle Google Maps intègre les nouvelles informations sur les routes et les radars. Cette réactivité offre une tranquillité d'esprit que peu d'autres applications peuvent égaler. La fonction Street View, exclusive à Google Maps, permet également de visualiser la route et les environs, fournissant des informations précieuses pour mieux comprendre le terrain et anticiper les radars.

© AGDER-Adobe Stock

D'après les résultats de l'étude, 70 % des conducteurs interrogés préfèrent Google Maps pour être avertis de la présence de radars contre seulement 27 % pour Waze et 25 % pour Apple Plans. Cette nette préférence pour Google Maps s'explique par la confiance accordée aux mises à jour officielles et aux données de l'application, plutôt qu'aux signalements de la communauté des utilisateurs, comme c'est le cas pour Waze.

Cependant, il est intéressant de noter que lorsqu'il s'agit d'efficacité pure dans la détection des radars, les conducteurs trouvent que Waze fait un bien meilleur travail en s'avérant 30 % plus efficace que Google Maps. Malgré cette efficacité, de nombreux conducteurs continuent de privilégier Google Maps. Ce choix pourrait être dû à la familiarité et à l'habitude d'utiliser Google Maps pour d'autres types de navigation et de recherche.

Apple Plans, bien que complet et intégré aux appareils iOS, reste en retrait. Sa disponibilité limitée aux produits Apple et sa mauvaise réputation initiale freinent son adoption. De plus, les utilisateurs d'iPhone ont souvent déjà une préférence pour Google Maps, une application qu'ils peuvent télécharger et utiliser sans restriction.

En bref, pour les automobilistes soucieux de respecter les limitations de vitesse tout en évitant les amendes, Google Maps apparaît donc comme le choix le plus fiable. Mais pour ceux qui cherchent une détection de radars plus précise, Waze s'avère être le plus efficace. À vous de choisir, en fonction de vos besoins !