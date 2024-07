Voilà pourquoi vous ne devriez jamais reculer dans une station-service

Méfiez-vous si vous devez reculer dans une station service pour changer de pompe ! Un dispositif de sécurité très discret pourrait faire de gros dégâts et vous coûter très cher si vous n'y prenez garde…

Vous avez certainement déjà vécu cette situation. Vous arrivez dans une station-service, vous sortez de votre voiture et vous vous dirigez vers la pompe pour faire le plein de carburant. Malheureusement, la pompe ne fonctionne pas ou ne distribue pas le carburant que vous souhaitez. Naturellement, vous décidez de reculer pour vous diriger vers une autre pompe. Pourtant, cette situation assez banale peut se transformer en catastrophe si vous n'y prenez garde.

En effet, depuis quelque temps, un dispositif de sécurité particulier a fait son apparition dans de nombreuses stations-service : les herses anti-recul. Très discrètes, ces herses peuvent facilement passer inaperçues, mais leur impact peut être désastreux pour votre véhicule. Le principe est simple : les herses permettent de passer en avant mais bloquent toute tentative de marche arrière.

Si vous tentez de reculer, les dents se dressent, entraînant immédiatement la crevaison de vos pneus. De plus en plus présentes dans les stations-service, ces herses sont des dispositifs de sécurité destinés à prévenir les vols de carburant. L'objectif est d'empêcher les automobilistes malintentionnés de remplir leur réservoir et de repartir en marche arrière sans payer.

© Sol Direct-Shutterstock

Cependant, ces herses peuvent causer de sérieux problèmes même aux conducteurs les plus honnêtes. En effet, si par inadvertance vous reculez sur une herse anti-recul, vous risquez de crever vos pneus. Dans le meilleur des cas, ce seront deux pneus, mais souvent, ce sont les quatre qui sont endommagés. La réparation ou le remplacement de quatre pneus peut coûter plusieurs centaines d'euros, une somme non négligeable pour une simple manœuvre légitime

Il est donc crucial de prêter une attention particulière aux panneaux et aux signalisations dans les stations-service. Ces herses doivent être signalées clairement, mais une distraction est vite arrivée, surtout lorsque l'on est pressé ou préoccupé. Ainsi, avant de reculer, assurez-vous toujours de vérifier votre environnement et les éventuels dispositifs de sécurité en place.

En cas de crevaison due à une herse non signalée, il est possible de se retourner contre la station-service pour absence d'information adéquate. En revanche, si la herse est correctement signalée, la responsabilité incombe entièrement au conducteur, et aucune compensation ne pourra être réclamée à la station-service.

Quant aux assurances, la situation est également délicate. Si vous êtes assuré au tiers, votre assurance ne couvrira aucun dommage. Avec une assurance Tous risques, vous pourrez être remboursé du coût des pneus, après déduction de la franchise. Cela vaut donc la peine de vérifier les détails de votre couverture d'assurance et de comprendre les clauses concernant ce type de dommages.