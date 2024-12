Ce petit appareil à moins de 10 euros permet d'avoir du Wi-Fi dans toute la maison

Le Wi-Fi de votre box Internet est trop faible pour couvrir toutes les pièces de votre logement ? Investissez quelques euros dans cet accessoire pour lui donner un petit coup de pouce !

Le Wi-Fi, c'est pratique ! Grâce à cette technologie de connexion sans fil, on peut accéder directement à la box Internet du foyer pour profiter de tous les services en ligne sans avoir à brancher le moindre câble, et même en changeant de place, que ce soit avec un ordinateur, une tablette, un smartphone ou tout autre appareil compatible. Mais si ce système, aujourd'hui très populaire, est particulièrement simple à utiliser, il souffre d'un défaut bien connu : sa portée est limitée à quelques mètres. Et pour cause : comme il s'appuie sur des ondes radio, le Wi-Fi a du mal avec les grandes distances et avec certains matériaux qui freinent ou bloquent sa propagation, en particulier, les murs porteurs, en béton ou en pierre. Résultat, impossible de capter dans certaines pièces, les plus éloignées de la box.

Certes, les box récentes profitent toutes d'un Wi-Fi plus moderne (Wi-Fi 6, 6E ou même 7 pour les plus haut de gamme) capable de couvrir des espaces plus importants, avec un meilleur débit et de nombreux utilisateurs simultanés, ce qui est idéal pour les grands logements, surtout quand il faut assurer une connexion sur plusieurs étages. Mais tout le monde n'a pas la chance ou les moyens d'avoir une box de dernière génération, ces modèles étant logiquement plus chers que les anciens.

Il existe toutefois une solution très simple pour étendre la portée du Wi-Fi avec n'importe quelle box : le répéteur. Il s'agit d'un petit appareil qui, une fois branché sur une prise électrique et correctement configuré, sert de relais au Wi-Fi de la box. Ce type d'accessoire est très facile à utiliser. Et il est de plus en plus répandu, les opérateurs en proposant désormais en option avec leurs nouvelles box. Mais vous pouvez parfaitement en profiter avec un ancien modèle !.

© Xiaomi

D'autant qu'un répéteur ne coûte vraiment pas cher. Et si l'on trouve de nombreux modèles entre 20 et 40 euros dans des marques spécialisées (TP-Link, Netgear, Mercusys, etc.), il en existe de très économiques. C'est le cas du Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro, un répéteur vendu à moins de 10 euros sur des sites marchands comme AliExpress et même chez Lidl !

Certes, c'est un modèle basique, qui offre un débit limité, mais il suffit amplement dans un usage standard, pour surfer sur le Web ou regarder des vidéos en streaming. Aucune raison donc de se priver de ce moyen très économique d'améliorer un réseau Wi-Fi domestique. Et pour les plus exigeants, il est toujours possible de passer à un répéteur plus performant – donc plus cher –, voire à un système de répéteurs "en maillage" (Mesh), capables de couvrir de grandes maisons avec du très haut débit.