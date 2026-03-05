Ce robot de la taille d'un grain de riz navigue dans le cerveau pour traiter des maladies graves

Développé en France, un micro robot plus petit qu'un grain de riz promet d'intervenir au cœur du cerveau avec une précision inédite. Son objectif : traiter des maladies graves tout en limitant les dégâts sur les tissus sains.

À première vue, il ne paie pas de mine. Long de quelques millimètres, à peine plus large qu'un grain de riz, cet objet cylindrique a pourtant été conçu pour s'aventurer dans l'organe le plus complexe du corps humain. Son ambition est immense : intervenir directement dans le cerveau pour traiter des pathologies lourdes, comme certaines tumeurs, avec un impact minimal sur les zones saines.

Derrière cette innovation se trouve la start-up française Robeauté, fondée en 2017. Installée à Paris, l'entreprise travaille depuis plusieurs années sur ce micro robot capable de se déplacer à l'intérieur du tissu cérébral. Contrairement aux instruments chirurgicaux classiques, qui nécessitent une ouverture relativement large du crâne et traversent les tissus en ligne droite, ce dispositif est pensé pour progresser en profondeur en limitant les traumatismes.

Le principe repose sur une approche mécanique inédite. Le micro robot avance en tournant sur lui-même, un peu comme une vis minuscule qui se fraie un chemin dans la matière. Cette rotation contrôlée lui permet de déplacer délicatement les cellules plutôt que de les sectionner brutalement. Résultat : moins de lésions et un risque réduit de complications. Guidé par imagerie médicale, il peut être dirigé vers une zone précise, par exemple au cœur d'une tumeur difficile d'accès.

© Robeaute

La chirurgie cérébrale reste aujourd'hui l'un des domaines les plus délicats de la médecine. Le cerveau concentre des milliards de neurones et chaque millimètre compte. Une intervention trop invasive peut entraîner des séquelles motrices, sensorielles ou cognitives. C'est là que le micro robot pourrait changer la donne. En accédant à des régions profondes sans ouvrir largement le crâne ni traverser de larges volumes de tissu, il offrirait une alternative plus ciblée.

Les premières applications visées concernent notamment le traitement des tumeurs cérébrales. L'appareil pourrait prélever des échantillons pour affiner un diagnostic ou délivrer directement un médicament à l'intérieur de la masse tumorale. Cette administration locale permettrait d'augmenter la concentration du traitement là où il est nécessaire, tout en réduisant les effets secondaires pour le reste de l'organisme. À terme, d'autres maladies neurologiques pourraient être concernées, comme certaines formes d'épilepsie ou de maladies neurodégénératives.

Le projet a déjà séduit des investisseurs. La jeune pousse a levé plusieurs millions d'euros pour financer le développement de son dispositif et préparer les essais cliniques. Les étapes réglementaires restent nombreuses : avant toute utilisation à grande échelle, le micro robot devra prouver sa sécurité et son efficacité lors d'études rigoureuses. Les premiers tests précliniques ont toutefois montré des résultats jugés encourageants par l'équipe.

Ce type d'innovation s'inscrit dans une tendance plus large : la miniaturisation des outils médicaux et l'essor de la robotique en salle d'opération. Des systèmes comme le robot chirurgical Da Vinci ont déjà transformé certaines interventions. Le projet de Robeauté pousse la logique encore plus loin, à une échelle microscopique, directement dans les tissus.

Si les essais cliniques confirment les promesses actuelles, ce micro robot pourrait ouvrir une nouvelle ère pour la neurochirurgie. Moins invasives, plus précises, ces interventions ciblées offriraient de nouvelles options à des patients pour lesquels les solutions sont aujourd'hui limitées. Entre prouesse technologique et espoir médical, ce minuscule dispositif concentre des enjeux considérables.