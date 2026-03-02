C'est le plus grand danger des voitures électriques – Et personne n'a la solution

Silencieuses, performantes, économiques à l'usage, et de plus en plus présentes sur nos routes, les voitures électriques cachent pourtant un risque majeur, encore mal maîtrisé, qui entraine des incidents rares mais spectaculaires.

À mesure que les véhicules électriques gagnent du terrain, les questions autour de leur sécurité se multiplient. Autonomie, durée de vie des batteries, recyclage : ces sujets sont désormais bien identifiés. Mais un autre point, plus discret et souvent mal compris, inquiète de plus en plus les spécialistes. Il ne s'agit ni d'un défaut de conception isolé ni d'un problème propre à un constructeur, mais d'un phénomène lié à la nature même des batteries modernes.

Les batteries lithium-ion, qui équipent la quasi-totalité des voitures électriques, concentrent une grande quantité d'énergie dans un volume réduit. Cette densité énergétique est précisément ce qui permet d'offrir des autonomies acceptables. Mais elle a un revers. Lorsqu'un élément interne se détériore, est endommagé ou surchauffe, une réaction en chaîne peut s'enclencher. Le système devient alors impossible à stabiliser par des moyens classiques.

Ce risque ne concerne d'ailleurs pas uniquement l'automobile. Smartphones, ordinateurs portables, trottinettes électriques ou outils électroportatifs reposent sur les mêmes principes. La différence, c'est l'échelle. Dans une voiture, la batterie pèse plusieurs centaines de kilos et contient l'équivalent énergétique de milliers de téléphones. Quand un problème survient, ses conséquences changent radicalement de dimension.

© vankok - 123RF

Le cœur du danger réside dans ce que les experts appellent l'emballement thermique. Une cellule de la batterie chauffe brutalement, provoquant la surchauffe des cellules voisines, jusqu'à une réaction incontrôlable. Le phénomène peut se produire après un choc, un défaut de fabrication, une recharge inadaptée ou même plusieurs heures après un incident en apparence anodin. C'est cette imprévisibilité qui complique la prévention.

Contrairement aux idées reçues, ces événements restent rares rapportés au nombre de véhicules en circulation. Selon plusieurs études, on compte en moyenne seulement 25 incendies sur 100 000 véhicules électriques contre plus 1500 sur 100 000 modèles thermiques ! Mais lorsqu'ils se produisent, ils posent des défis inédits. Les systèmes de sécurité intégrés peuvent ralentir le processus, mais pas toujours l'empêcher. Une fois déclenché, l'emballement thermique est extrêmement difficile à stopper. L'eau, souvent utilisée, sert davantage à refroidir l'environnement qu'à éteindre réellement la réaction.

Les services de secours sont directement confrontés à cette réalité. Un véhicule électrique impliqué dans un tel incident peut nécessiter des heures de surveillance après extinction apparente, avec un risque de reprise. Les garages, parkings souterrains et transports maritimes doivent eux aussi adapter leurs protocoles, sans disposer de solution universelle.

Les constructeurs et les chercheurs travaillent sur plusieurs pistes : nouvelles chimies de batteries, séparation renforcée des cellules, capteurs plus précis ou matériaux moins réactifs. Des progrès sont réels, mais aucun ne permet aujourd'hui d'éliminer totalement le risque. La promesse d'une batterie à la fois très performante, peu coûteuse et totalement sûre reste hors de portée.

Ce danger, inhérent aux batteries elles-mêmes, rappelle une réalité souvent éludée : la transition vers l'électrique apporte des bénéfices clairs, mais aussi des défis techniques majeurs. Tant que l'énergie sera stockée de cette manière, le risque existera, dans les voitures comme dans tous les objets du quotidien qui reposent sur ces accumulateurs.