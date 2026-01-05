LG et SwitchBot présentent des robots domestiques pour les tâches ménagères

Les robots domestiques se font remarquer au CES 2026. C'est le cas chez SwitchBot avec l'Onero H1 et chez LG avec CLOiD, deux modèles humanoïdes capables de plier le linge, de vider le lave-vaisselle et même de servir le repas !

Comme chaque année au début du mois de janvier, les passionnés de nouvelles technologies ont les yeux tournés vers Las Vegas, où se tient le CES. Le Consumer Electronics Show s'est imposé comme un rendez-vous incontournable du secteur : constructeurs, éditeurs et start-up y profitent de l'ample couverture médiatique pour dévoiler une avalanche d'innovations technologiques. Et l'édition 2026, qui se tiendra du 6 au 9 janvier, ne va pas déroger à la règle.

Deux fabricants ont d'ores et déjà présenté leur vision de ce que pourrait être la maison intelligente de demain, où les tâches ménagères quotidiennes seraient largement automatisées grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique. SwitchBot propose un robot domestique humanoïde nommé Onero H1, un assistant capable non seulement d'automatiser des tâches spécifiques, mais aussi d'accomplir une très large gamme d'activités ménagères. De son côté, LG Electronics a dévoilé un robot domestique baptisé CLOiD, qui se déplace de façon autonome dans la maison pour lancer une lessive, plier le linge ou encore préparer un petit-déjeuner.

© SwitchBot

SwitchBot Onero H1 : un écosystème connecté avec de l'IA

L'Onero H1 ressemble dans une certaine mesure à ce que l'on imagine d'un robot assistant : une partie supérieure avec une tête, des bras articulés et des mains, mais pas de jambe. À la place, il repose sur une base à roues qui lui permet de se déplacer librement dans une maison. Les articulations de ses bras et de ses mains comportent 22 degrés de liberté afin d'effectuer des gestes complexes. Sur les vidéos postées par le constructeur, le résultat laisse tout de même dubitatif, les mouvements étant lents et assez saccadés.

Le robot possède plusieurs caméras Intel RealSense réparties dans la tête, les bras, les mains et le torse. SwitchBot a développé un système appelé OmniSense VLA (Vision-Language-Action) qui combine perception visuelle, compréhension de la profondeur et retour tactile pour que le robot puisse percevoir clairement son environnement. Grâce à ce modèle, il n'est pas limité à des mouvements préprogrammés : il est censé apprendre et s'adapter à différentes situations domestiques, par exemple reconnaître la forme et l'état d'un objet, afin d'ajuster sa prise ou sa manipulation.

© SwitchBot

SwitchBot insiste sur le fait que l'Onero ne doit pas être envisagé comme un appareil isolé, mais comme le pivot d'un écosystème intelligent qui fonctionne en symbiose avec d'autres appareils connectés. L'entreprise possède déjà des robots plus spécialisés, comme des aspirateurs, des purificateurs d'air ou des humidificateurs. L'Onero est censé coopérer avec ces autres dispositifs, afin d'obtenir un état complet des lieux et de coordonner les actions pour optimiser le fonctionnement global de la maison. Le robot devrait bientôt être disponible en précommande sur le site officiel. En espérant qu'il tienne vraiment ses promesses et que cela ne soit pas trop beau pour être vrai.

LG CLOiD : un assistant robot dans la vie quotidienne

De son côté, le CLOiD ressemble lui aussi à un robot tel que la plupart des gens se l'imaginent, notamment grâce à l'affichage de son visage, qui peut indiquer des émotions. Il est doté d'un corps avec un tronc, une tête et deux bras articulés, reposant sur une base avec des roues pour pouvoir se déplacer en autonomie. Chaque bras dispose de sept degrés de liberté pour leur permet de pivoter et de bouger, et les mains comportent cinq doigts indépendants afin de manipuler les objets du quotidien. Enfin, sa base mobile est équipée d'une technologie de navigation autonome, qui découle du savoir de LG en matière d'aspirateurs robots.

© LG

Au niveau de sa tête, le robot CLOiD est équipé d'une puce qui lui sert de "cerveau", d'un écran, d'un haut-parleur, ainsi que d'une série de capteurs pour collecter l'information. LG exploite deux types d'IA : un Vision Language Model (VLM) qui convertit les images en information structurée basée sur le langage , et un Vision Language Action (VLA) qui convertit les informations visuelles et verbales en actions physiques. Ces modèles ont été entraînés sur des dizaines de milliers d'heures de données relatives aux tâches ménagères.

Une caractéristique mise en avant par LG est l'intégration de CLOiD à son écosystème de maison connectée ThinQ, ce qui devrait lui permettre de coordonner un grand nombre d'appareils domestiques intelligents. Le robot est capable de faire une lessive, de plier le linge après le séchage, de chercher du lait dans le réfrigérateur ou encore de mettre un croissant dans le four pour préparer le petit-déjeuner. LG n'a communiqué aucune information quant à une éventuelle disponibilité de son nouvel appareil.