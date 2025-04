Test Wisker Litter-Robot 4 : une litière connectée qui fait presque tout à votre place

Le Litter-Robot 4, la nouvelle version de la litière connectée autonettoyante de Wisker, tient bien ses promesses, en se chargeant très efficacement d'une corvée pénible. Malgré son prix élevé, difficile de s'en passer une fois que l'on y a goûté !

L'univers des objets connectés est aussi riche que dynamique. Il est même plus excitant à égards que le marché des smartphones et des ordinateurs, qui semble avoir atteint depuis quelque temps un palier en terme d'innovation. Et il vient donner tout son sens à la fameuse domotique, ce terme qui désigne l'ensemble des équipements domestiques pilotables.

De fait, le monde des objets connectés ne se limite pas aux prises électriques pilotables à distance et à quelques accessoires que l'on peut relayer au rang de gadgets . Il comprend désormais une foule d'appareils très utiles, allant de l'électroménager (robots aspirateurs) au jardinage (robot tondeuses) en passant par la sécurité (caméras de surveillance, serrures, détecteurs, alarmes…), la cuisine (robots cuiseurs), la cuisine, la ventilation, la régulation de chauffage, la santé, etc. Autant d'équipements qui viennent simplifier le quotidien dans les foyers.

Les fabricants spécialisés dans ce domaine ne manquent pas d'imagination pour développer des produits originaux, pratiques et innovants. Et pas uniquement pour les humains ! Certains s'intéressent de très près aux animaux de compagnie, qui constituent une cible de choix pour ce marché, puisque ces petits (et gros) êtres à poils, à plumes ou à écailles sont particulièrement répandus dans nos maisons et nos jardins. Rien qu'en France, c'est plus d'un foyer sur deux qui accueille un animal de compagnie, et en très grande majorité un chien ou un chat. Et justement, c'est ce félin taciturne mais si attachant qui nous intéresse aujourd'hui, avec un appareil spécialement conçu pour son bien-être… et pour le confort de son propriétaire.

© CCM

L'entreprise américaine Whisker, fondée dans les années 2000 et spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements connectés pour les chats, nous a fait parvenir le tout dernier modèle de son produit phare : le Litter-Robot 4. Cette quatrième itération de la litière autonettoyante et connectée du fabricant est un produit haut-de-gamme, dont les ambitions sont aussi grandes que son prix. Sa promesse est simple : faire disparaître totalement la corvée de nettoyage du bac à litière, accueillir jusqu'à quatre félins avec un seul appareil et offrir des informations de suivi de la santé des animaux à l'aide d'une application dédiée sur smartphone. Le tout pour pas moins de 800 €.

Un prix très élevé, au-dessus des tarifs habituellement pratiqués par la concurrence pour des produits du même type, et qui peu encore grimper si l'on y ajoute les accessoires proposés par le fabricant, comme un escabeau pour aider les jeux chatons ou les vieux matous à grimper dans l'appareil, ou encore un tapis attrape poussière pour capturer la litière éparpillé par votre chat. Le Litter-Robot 4 se positionne donc comme un produit résolument haut-de-gamme, et comme la Rolls-Royce des litières connectées et autonettoyantes. Après quelques mois passés en compagnie de l'appareil, et une utilisation intensive par notre compagnon à poils, voici notre avis sur l'engin.

Wisker Litter-Robot 4 : l'avis de CCM Gain de temps au quotidien

Élimine complètement le pelletage

Économise beaucoup de litière

Entretien facile et rapide

Suivi du poids de son chat

Accepte jusqu'à quatre félins

Design élégant et fonctionnement ingénieux Prix élevé (litière et accessoires)

Assez encombrant

Alimentation électrique obligatoire

Emplacement contraint

Application mobile un peu limitée

Litter-Robot 4 : un appareil sophistiqué au fonctionnement ingénieux

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un chat, ou si vous prévoyez de l'être prochainement, alors vous le savez certainement (ou vous le découvrirez bientôt à vos dépens) : l'entretien de sa litière n'est pas l'aspect le plus plaisant de la relation avec votre félin. Pour garder les toilettes de votre boule de poils dans un état convenable, vous devez retirer manuellement les déjections accumulées une à deux fois par jour, et faire un grand nettoyage à l'eau et au détergent de l'ensemble de la boite au moins une fois par semaine. Une corvée pénible et chronophage au milieu de toutes les autres tâches ménagères du foyer.

Pour remédier à ce problème, les fabricants de bacs à litière proposent depuis longtemps des systèmes dits "auto-nettoyants", qui utilisent des parties mécaniques statiques ou mobiles pour filtrer les déjections et les séparer de la litière propre. Ces produits reposent la plupart du temps sur un système de bac à double fond, qui récupère les déchets solides et la litière sale agglomérée dans un compartiment, avant de réinjecter la litière propre à l'aide d'un système de tamis. Le concept n'est donc pas nouveau et beaucoup de références existent sur le marché. Mais le Litter-Robot 4 de Whisker en a grandement perfectionné le principe.

© CCM

L'appareil se présente sous la forme d'une base rectangulaire, le bac de récupération des déchets, surmontée d'un globe quasi sphérique ouvert sur le devant, la partie dans laquelle la litière propre est déposée et dans laquelle le chat grimpe pour faire ses besoins. Une fois les commissions du félin effectuées, la partie interne du globe entame alors une rotation afin de faire passer la litière à travers une grille de filtration, pour séparer les déjections et les évacuer dans le bac de récupération, puis récupérer la litière propre en revenant dans sa position initiale. Ce système en apparence simple se révèle assez ingénieux et présente plusieurs avantages.

Tout d'abord, la forme sphérique des "toilettes" incite le chat à faire ses besoins le plus au centre possible de la litière, ce qui limite l'éparpillement des déjections. Ensuite, le cycle de nettoyage effectue une rotation presque complète de la partie interne du globe, ce qui permet de faire tomber la (quasi) totalité des déchets par l'évacuation et de faire passer l'intégralité de la litière par la grille de filtration. Enfin, la rotation étant particulièrement lente et le trou vers le bac de récupération assez étroit, le risque de voire le chat se coincer dans le système s'en trouve fortement limité, d'autant plus que l'appareil est doté d'un système de détection performant.

La cavité interne tourne sur elle-même pour évacuer la litière sale et récupérer la litière propre © CCM

C'est d'ailleurs l'autre grande force et argument de vente du Litter-Robot 4 : sa batterie de capteurs. Pour détecter la présence d'un chat à l'intérieur, mesurer la quantité de litière restante dans le globe ou le niveau de remplissage du bac de récupération, l'engin utilise simultanément des capteurs optiques et des balances intégrées dans ses différentes parties. Ces dispositifs permettent à la fois de déclencher un cycle de nettoyage après le passage du félin, mais également de l'interrompre si un animal ou tout autre objet est détecté à l'intérieur du globe pendant la rotation, afin de limiter les risques d'accidents.

Ces capteurs permettent également de recueillir quelques informations précieuses, comme le poids du chat ou la fréquence de ses passages. Des données qui sont compilées et consultables via l'application Whisker sur smartphone, et qui sont très utiles pour suivre la croissance d'un jeune chaton ou la santé d'un matou plus âgé. La même application offre aussi la possibilité de déclencher un cycle de nettoyage à distance et, comme indiqué précédemment, affiche en temps réel la quantité de litière restante et le niveau de remplissage du bac de récupération, ce qui facilite la gestion de l'appareil au quotidien.

Des capteurs optiques sont intégrés dans l'ouverture en façade de l'appareil © CCM

Le Litter-Robot 4 propose donc une version particulièrement sophistiquée de la formule du bac à litière auto-nettoyant, grâce à une conception intelligente de sa forme et de son mode de nettoyage, qui maximise l'utilisation de la litière, limite les risques pour le chat et minimise les tâches manuelles. Minimise, car aussi ingénieux et bien conçu soit-il, l'appareil nécessite malgré tout un peu d'entretien pour demeurer dans un état de propreté acceptable, tant pour l'animal que pour son propriétaire.

Litter-Robot 4 : un produit élégant mais encombrant

Le Litter-Robot 4 est un appareil imposant, et il faut bien l'avouer quelque peu encombrant. Le constructeur revendique que l'espace occupé au sol n'est pas supérieur à celui d'un bac à litière classique, et bien que cette affirmation soit factuellement juste, la réalité est un peu plus nuancée. Si la base du Litter-Robot 4 occupe grosso modo un carré de 40 cm de côté, la partie supérieure de forme sphérique est bien plus volumineuse et le tout mesure environ 55 cm de large, 65 cm de profondeur et 75 cm de haut.

Un gabarit important qui limite nécessairement les emplacements possibles pour accueillir l'appareil. Impossible par exemple de loger le Litter-Robot sous un meuble bas dans une salle de bain ou un sellier par exemple, ou encore sous un escalier si le renfoncement est trop petit. Pour celles et ceux qui préfèrent dissimuler la litière de leur félin dans un coin discret, afin de minimiser l'espace perdu et de ne pas avoir cet objet en vue au milieu d'une pièce, il faudra donc faire des compromis.

Autre contrainte : s'agissant d'un appareil motorisé et connecté, le Litter-Robot 4 nécessite une source d'alimentation, et donc une prise de courant à proximité de son emplacement d'installation. Un facteur de plus qui restreint encore les possibilités de loger l'appareil dans un endroit discret. Dans notre cas, il a fallu nous résoudre à installer le Litter-Robot 4 dans un couloir, heureusement suffisamment large pour ne pas (trop) gêner la circulation, alors que nous aurions préférés l'installer sous l'escalier du rez-de-chaussée. Un compromis acceptable donc, mais un compromis tout de même.

Le Litter-Robot 4 est un produit élégant mais un peu encombrant © CCM

Notons tout de même que cet encombrement est contrebalancé par un design et une esthétique soignée. Le Litter-Robot 4 est objet bien construit et bien fini, qui ne dénote pas au milieu d'une pièce de vie. En exagérant un tout petit peu, on peut même considérer qu'il s'agit d'un objet "décoratif" et ses formes arrondies et élégantes font facilement oublier sa fonction première de toilettes pour chat. En revanche, sa conception ouverte sur le devant, au contraire des litières classiques qui comportent souvent une petite porte battante, aura tendance à faciliter la dispersion de litière lors des allées et venus du félin, et il faudra donc passer régulièrement l'aspirateur autour.

En parlant de litière et de poussière, notons également que la couleur de l'appareil aura une grande importance en la matière. Le Litter-Robot 4 existe en deux coloris simple, noir ou blanc, et si vous avez lu d'autres tests de l'appareil, vous avez du remarquer que la version sombre est malheureusement très salissante. Par chance, c'est le modèle blanc qui nous a été envoyé pour notre propre test, et bien que cette couleur semble moins "classe" de prime abord, c'est en fait un bien meilleur choix au quotidien, car elle limite grandement les traces de poussière due à la litière. Si vous envisagez sérieusement l'achat du Litter-Robot 4, notre conseil est donc : optez pour le modèle blanc !

Un écart entre le cercle de façade et le dessus de l'appareil est clairement visibile © CCM

Avant de passer à l'aspect fonctionnel du produit, un mot sur sa qualité de construction et d'assemblage. Le premier contact avec le Litter-Robot 4 peut être un peu décevant, ou tout du moins surprenant, pour un appareil situé sur un tel segment tarifaire. Les matériaux et l'assemblage semblent à première vue en deçà de ce à qu'on on s'attend pour un produit aussi haut-de-gamme, avec une structure entièrement en plastique, une coque supérieure pas complètement rigide et un petit jour (un écart) entre le cerclage de l'ouverture avant et la sphère contenant la litière.

Cependant ces choix de construction ne sont pas innocents et servent en réalité la fonctionnalité et la durabilité du produit. La structure en plastique permet de contenir le poids de l'appareil, qui est déjà beaucoup plus important que celui d'un bac à litière classique, et les petits jeux entre certaines pièces sont la conséquence du fait que le Litter-Robot 4 est presque entièrement démontable, afin de pouvoir nettoyer ses composants en profondeur. Ainsi le jour entre le cercle de la façade et la sphère centrale permet de soulever le "couvercle" supérieur afin de démonter entièrement l'intérieur si nécessaire, pour réparation ou pour entretien.

On peut ouvrir l'appareil pour accéder à la partie centrale, en cas de réparation ou d'entretien © CCM

Litter-Robot 4 : un gain de temps et de confort au quotidien

Une fois installé et branché, comment se comporte le Litter-Robot 4 au quotidien et quel niveau de confort offre-t-il ? Son principal argument de vente, énoncé tel quel sur la brochure du produit, est de ne plus jamais avoir à "pelleter" la litière sale, et il faut bien reconnaître que cette promesse est tenue. C'est bien simple, en plusieurs mois d'utilisation, nous n'avons jamais eu à enlever manuellement la litière usagée et agglomérée. Le cycle de nettoyage, avec son système de rotation, se déclenche automatiquement après une durée déterminée (sept minutes par défaut, mais cette valeur peut-être modifiée) après le passage du félin, sans aucune intervention humaine.

L'appareil dispose d'un petit panneau de contrôle, situé sur le pourtour extérieur de l'ouverture, constitué de cinq boutons mécaniques et d'un bandeau lumineux. Les boutons permettent de déclencher manuellement certaines actions (comme lancer ou interrompre un cycle de nettoyage, effectuer un vidage complet de la litière ou encore mettre l'appareil à en veille) et d'accéder à certains réglages (tels que le délai d'activation du nettoyage automatique après le passage du chat ou la réinitialisation de la balance). Ces paramètres et ces actions sont également accessibles vie l'application dédiée dont nous parlerons plus loin, mais il est toujours pratique de disposer d'un bon vieux système de contrôle embarqué directement sur l'appareil.

Le panneau de contrôle mécanique du Litter-Robot 4 et son bandeau d'indication lumineux © CCM

En plus de la rotation en elle-même, qui permet donc de filtrer la litière usagée par le simple effet de la gravité, la surface interne de la sphère se gonfle lors du cycle, afin de "pousser" les agglomérats de litière qui pourraient être collées sur la paroi intérieure. Encore une idée ingénieuse, qui fonctionne très bien la plupart du temps et permet de décrocher presque tous les bouts de litière, même si de temps à autre certains resteront accrochés à la paroi et qu'il faudra alors les faire tomber manuellement. Heureusement, la surface interne de la litière est faîte d'un matériau caoutchouteux parfaitement lisse, qui offre très peu d'adhérence et qui se nettoie donc en un tour de main, littéralement.

Car oui, même si le système autonettoyant se montre redoutablement efficace, il n'est pas non plus parfait. Si le chat ne positionne pas son arrière-train parfaitement au centre de la litière, ses déjections peuvent salir certaines parties visible de l'appareil, ce qui n'est pas très hygiénique ni agréable, tant d'un point de vue visuel qu'olfactif. Mais comme dit précédemment, l'intégralité des surfaces exposées sont totalement lisses, et le passage d'une lingette ou d'un chiffon humide redonne à l'appareil sa "brillance" du premier jour sans avoir à forcer sur l'huile de coude. Le Litter-Robot 4 nécessite donc bien un peu d'entretien, mais sans commune mesure avec celui d'un bac à litière classique.

Un sac poubelle classique fait parfaitement l'affaire pour le bac de récupération © CCM

Aucun besoin de démonter entièrement l'appareil et de le laver à grande eau une fois par semaine par exemple ; retirer toute la litière restante et passer un coup d'éponge sur la paroi interne de la sphère fait parfaitement l'affaire. Quant au bac de récupération des déchets, étant donné qu'il est entièrement recouvert d'un sac, il n'a aucune raison de se salir, et quand bien même ce serait le cas, il est lui aussi en plastique lisse et facile à récurer. Pour les sacs de récupération, quelques-uns sont fournis de base avec l'appareil, et d'autres peuvent être achetés sur le site du fabricant. De notre côté, nous avons opté pour des sacs poubelles classiques de 50 litres, et ils ont parfaitement remplis leur office.

En ce qui concerne la litière, il faut impérativement en utiliser une de type agglomérante, avec des grains assez fin pour passer à travers la grille de filtration et être séparée de la litière sale lors du cycle de nettoyage. Rassurez-vous, les interstices de la grille sont assez larges et la quasi-totalité des litières agglomérantes seront compatibles avec ce système. Nous en avons testé plusieurs, à la fois de grandes marques de produits pour animaux et de marques de distributeurs de supermarché, et nous n'avons rencontré aucun problème avec aucune d'entre elles. Tout juste nous recommandons vous d'opter pour une litière minérale plutôt que végétale, ces dernières étant souvent marron ou beige et ayant tendance à "tâcher" l'intérieur de l'appareil.

Les interstices de la grille de filtration sont suffisamment larges pour convenir à beaucoup de litières © CCM

Toujours à propos de la litière, le Litter-Robot 4 nous a agréablement surpris sur un autre point : sa consommation. Avec un bac à litière classique et un seul chat, nous utilisions auparavant un paquet de litière de 6 kilos par semaine ; avec le Litter-Robot 4, cette consommation a tout simplement été divisée par deux, et nous n'achetons donc plus qu'un paquet de même poids toutes les deux semaines. Quant on considère que cette quantité de litière coûte entre 5 et 10 € selon la marque choisie, les économies réalisées à l'année sont donc loin d'être négligeables. De quoi amortir un peu le coût initial de l'appareil, même si pour être juste, il faudrait intégrer le prix de l'électricité et des sacs poubelles utilisés en plus, mais nous avons décidé de nous épargner ces comptes d'apothicaire.

En dernière analyse, le Litter-Robot 4 constitue donc un important gain de confort et de temps au quotidien. Hormis un coup de lingette sur l'appareil et un passage d'aspirateur autour de temps à autres, aucune tâche d'entretien chronophage et pénible n'est nécessaire. Tout juste faut-il changer le sac du bac de récupération lorsqu'il est en plein pour le remplacer par un autre, et réapprovisionner la sphère centrale en litière propre régulièrement, des tâches déjà nécessaires avec un bac à litière classique. Et si ces gains sont déjà très appréciables avec un seul chat, ils seront d'autant plus grands pour les propriétaires de plusieurs félins, car un seul Litter-Robot 4 peut convenir pour les besoins de quatre matous en même temps.

Litter-Robot 4 : une application sympathique mais dépouillée

En plus d'être une litière autonettoyante motorisée, le Litter-Robot 4 est également un dispositif connecté, qui propose donc des services et des fonctions spécifiques accessibles sur une application pour smartphone et tablette. Sobrement intitulée Wisker, comme le nom du fabricant, l'application est disponible tant sur les appareils Android qu'iOS, via les stores respectifs de ces deux systèmes d'exploitation. Le téléchargement, l'installation et l'utilisation sont gratuites et ne nécessitent que de créer un compte, gratuit encore une fois, chez le fabricant.

Une dois installée, la configuration et l'appairage avec le Litter-Robot 4 ne pose pas vraiment de problème. L'ajout de la litière connectée se fait en scannant un QR Code situé sur l'appareil puis en suivant les quelques instructions qui apparaissent sur l'application, la seule véritable contrainte étant de disposer d'un réseau WiFi fonctionnel pour connecter les deux équipements. L'application donne les indications nécessaires tout au long du processus, et prodigue quelques recommandations en matière de placement de l'appareil.

© CCM

La phase de configuration propose d'ailleurs un petit module dédié à l'acclimatation du chat au Litter-Robot 4, avec une série de conseils et de pratiques pour faciliter la transition. Dans notre cas, notre "sujet" de test était Doudou, un vieux matou de 14 ans et presque 6 kilos et demi, un peu ronchon sur les bords mais pas difficile quant aux changements de lieux ou d'habitudes. Passé une phase d'étonnement et de curiosité face au nouvel objet, il a immédiatement identifié qu'il s'agissait d'un bac à litière et, une fois l'ancien retiré, a tout simplement utilisé le Litter-Robot 4 comme ses nouvelles toilettes.

Une fois installée et configurée, l'application Wisker donne accès à quelques informations de suivi pratique concernant le Litter-Robot 4, telles que le niveau de remplissage du bac à déchets ou celui de la litière propre restante. L'application permet également de déclencher, manuellement et à distance, un cycle de nettoyage, ce qui peut être pratique en cas d'absences de quelques jours par exemple, pour s'assurer que la litière reste propre. Du côté de l'animal, les différentes capteurs permettent de suivre son poids et la fréquence de ses passages aux toilettes dans le temps.

© CCM

Ces informations peuvent s'avérer très utiles pour surveiller l'état de santé de son animal, surtout lorsqu'il prend de l'âge et commence à rencontrer des problèmes intestinaux ou urinaires. Pour les propriétaires de plusieurs félins, il est possible de créer un profil individuel pour chaque animal; avec des données comme son âge, sa race ou ses problèmes de santé connus. Le Litter-Robot 4 est censé pouvoir distinguer les différents chats, mais n'en ayant qu'un seul sous la main, nous n'avons pas pu tester sa capacité de différenciation.

Hormis ces quelques actions et informations, et divers réglages liés à la localisation ou à la langue, il faut cependant reconnaître que l'application est assez maigre en fonctions. Toute une section est dédiée aux services et abonnements qu'il est possible de souscrire auprès de Wisker, pour commander des consommables ou des accessoires pour son Litter-Robot 4 ou d'autres appareils de la marque, mais c'est à peu près tout. Une application sympathique donc, facile à utiliser, mais pas révolutionnaire et un peu dépouillée au bout du compte.

© CCM

En parlant des accessoires, notons que le fabricant en propose une petite vingtaine sur le site officiel du Litter-Robot. On y trouvera par exemple des sacs à déchets pour le bac de récupération, différentes rampes d'accès pour aider les vieux chats ou les chatons à monter dans l'appareil, des filtres à charbon pour limiter les mauvaises odeurs ou encore une porte de battante pour empêcher la dispersion de poussière hors de la litière. De notre côté, Wisker nous a fourni le tapis LitterTrap et la Clôture Litter-Robot 4, deux accessoires destinés à empêcher le chat de répandre de la litière partout justement.

En toute honnêteté, ces deux accessoires s'avèrent vraiment pratiques au quotidien, et d'autres disponibles sur le magasin nous semblent aussi très utiles, voire franchement indispensables, comme le Bouclier Litter-Robot 4, qui ajoute une porte battante à l'ouverture, pour limiter encore plus la dispersion de litière. Le problème, c'est le prix de ces accessoires, qui sont vraiment vendus très cher : 70 euros pour le tapis ou encore 75 euros pour la rampe d'accès. Compte tenu du prix de base très élevé du Litter-Robot 4, il aurait été commerçant d'inclure à minima l'un ou l'autre de ces accessoires avec le produit de base.

Litter-Robot 4 : une litière autonettoyante et connectée de luxe

Au bout du compte, le Litter-Robot 4 de Wisker est une litière autonettoyante haut-de-gamme de qualité, qui confirme le savoir-faire du constructeur en matière d'équipement domotique pour les animaux. Son design est élégant, sa construction sérieuse et son fonctionnement très intuitif. Son système rotatif de nettoyage et de recyclage de la litière est redoutablement efficace, éliminant complètement la nécessité de pelleter manuellement les déjections de son chat et permettant même d'économiser beaucoup de litière à l'année.

Les tâches de nettoyage et d'entretien, bien qu'elles ne disparaissent pas complètement, sont réduites au strict minimum et le temps gagné quotidiennement est vraiment très appréciable, de même que le confort olfactif dû au filtrage régulier de la litière propre et à l'enferment de la litière sale dans un bac "hermétique". L'application maison de Wisker se montre tout aussi intuitive et agréable à utiliser que l'appareil en lui-même, et offre quelques fonctions bien pratiques, comme le suivi du poids de son animal, la fréquence de ses passages aux toilettes ou le niveau de remplissage du bac à déchets.

© CCM

En contrepartie, le Litter-Robot 4 est un appareil plutôt encombrant qui nécessite d'être branché à une prise de courant pour fonctionner. Ces contraintes limitent fortement les emplacements d'installation possibles et les propriétaires de félins vivants dans de petits logements pourraient avoir du mal à lui trouver une place adéquate. Par ailleurs, son tarif officiel de 900 euros est vraiment très élevé pour beaucoup de foyers, et ce sans même compter l'achat de certains accessoires, presque indispensables et tout aussi onéreux.

C'est donc la question brûlante : le Litter-Robot 4 vaut-il son prix ? Difficile d'y répondre sans tomber dans un jugement de valeur quelque peu déplacé. Après tout, certains achètent un nouveau smartphone à plus de mille euros tous les deux ans alors que l'ancien est encore parfaitement fonctionnel. Pour les propriétaires d'animaux domestiques, leurs compagnons à poils sont des membres à part entière de leur famille, il n'y a donc rien d'irrationnel à dépenser plusieurs centaines d'euros dans un appareil qui améliore le confort quotidien du foyer.

Pour tenter de répondre en toute transparence (et en ce qui nous concerne), le Litter-Robot 4 nous a fait exactement le même effet que tout autre équipement domotique. À l'image d'un lave-vaisselle, d'un robot cuiseur ou d'un sèche-linge, on se dit d'abord qu'on a toujours vécu sans, qu'on est parvenu jusqu'ici à s'en passer et que c'est peut-être un peu superflu... puis au bout de quelques mois passés à l'utiliser, on se dit qu'on ne reviendra jamais en arrière.

Certes, nettoyer la litière du chat à la main n'est pas une corvée insurmontable, mais le temps gagné sur cette tâche ménagère au milieu de toutes les autres, entre la cuisine, les enfants, le repassage, le jardinage, etc., est vraiment inestimable. Le prix élevé du Litter-Robot 4 le rend évidemment difficile d'accès pour les foyers les plus modestes, mais les périodes de promotions sont désormais nombreuses, et les gains de temps et de confort apportés par cette litière autonettoyante valent le coup de lui laisser sa chance face au dernier iPhone lors des prochaines soldes par exemple.

Notez que si Wiksker vend ses produits en direct sur son propre site Web, on trouve aussi le Litter-Robot 4 sur de grandes plateformes comme Darty ou Boulanger, à des tarifs similaires.