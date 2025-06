Sosh sort une offre fibre à 20 euros par mois (mais il faut faire vite)

Juste avant les soldes, Sosh lance une offre Internet très intéressante sur Showroom Privé avec la fibre à 2 Gbit/s, du Wi-Fi 7 et des appels illimités pour seulement 19,99 euros par mois. Mais attention, c'est à durée limitée !

La guerre des prix entre les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet continue de plus belle ! Pour s'emparer des clients des autres concurrents, chacun propose des abonnements toujours plus généreux à des tarifs jamais vus. Il faut donc rester à l'affût pour dégoter les bonnes affaires ! Et ça tombe bien, Sosh, la filiale low-cost d'Orange, propose une offre Série Spéciale Sosh Fibre des plus intéressantes, surtout la première année, par le biais de Showroom Privé. Une opération à durée très limitée. Il ne faut pas traîner pour en profiter, car elle est disponible jusqu'au 28 juin à 8 h du matin uniquement !

Offre Sosh : de la Wi-Fi 7 et des débits rapides

Cette offre spéciale de Sosh est proposée à 19,99 € par mois pendant un an, puis 24,99 € par mois, soit le prix de l'offre Sosh en temps normal – et contrairement à ce que certains médias annoncent, ce prix de 24,99 € est bien le prix habituel, et non une promotion pour les soldes. En plus, les frais de mise en service de 39 € sont également offerts, et jusqu'à 100 € de frais de résiliation sont remboursés.

L'équipement fourni est de qualité, puisque la Livebox embarque du Wi-Fi 7, promettant des débits élevés allant jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi. À titre de comparaison, c'est moins que ce que proposent Bouygues Telecom et Free avec leurs offres B&You Pure Fibre et Freebox Pop S, mais plus que la Fibre Power S de SFR. Dans tous les cas, c'est largement suffisant pour profiter de plusieurs visionnages en streaming en haute définition, de longues sessions de gaming en ligne, d'utilisations en télétravail et d'appels en visio.

Côté téléphonie, l'offre inclut les appels illimités vers les téléphones fixes en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations internationales. Le décodeur n'est en revanche pas fourni, mais de nombreuses chaînes sont proposées gratuitement sur demande sur tablette, mobile et ordinateur, via l'Appli TV d'Orange.

Fournisseur Offres Vitesse Prix Box RED FibreInternet, Appels vers mobile, Téléphone 1 Gb/sFibre 19.99 € Voir Box RED + TVInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 22.99 € Voir B&YOU Pure fibreInternet 8 Gb/sFibre 23.99 € Voir Série Spéciale Freebox Pop SInternet, Téléphone 5 Gb/sFibre 23.99 € Voir B&YOU Pure Fibre + forfait 200 GoInternet, Mobile 8 Gb/sFibre 24.98 €

33.98 € Voir La Boîte SoshInternet, Téléphone 2 Gb/sFibre 24.99 € Voir Box RED Wi-Fi 6Internet, Appels vers mobile, Téléphone 2 Gb/sFibre 24.99 € Voir SFR StarterInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 24.99 € Voir Bbox fitInternet, Téléphone 1 Gb/sFibre 28.99 €

35.99 € Voir VitalInternet 1 Gb/sFibre 29.90 €

34.90 € Voir Série Spéciale Livebox Lite FibreInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 29.99 € Voir Freebox PopInternet, Appels vers mobile, TV, Téléphone 5 Gb/sFibre 29.99 €

39.99 € Voir Freebox Révolution LightInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 29.99 € Voir SFR Power SInternet, TV, Téléphone 1 Gb/sFibre 29.99 € Voir LiveboxInternet, TV, Téléphone 2 Gb/sFibre 29.99 €

42.99 € Voir

Mais alors, que propose la concurrence ? Du côté de RED by SFR, la filiale de l'opérateur au carré rouge propose une offre double-play à 19,99 € par mois, sans changement de tarif, mais sans Wi-Fi 7 ni des débits aussi élevés. Quant à Bouygues Telecom et Free, ils proposent des offres à 23,99 € par mois, avec des débits plus importants, via les abonnements B&You Pure Fibre et Freebox Pop S. L'offre spéciale de Sosh vaut donc vraiment le coup, surtout la première année. Il ne reste plus qu'à attendre la réaction de la concurrence, surtout à la veille des soldes d'été.