Voici les vêtements et les tissus à porter quand il fait très chaud (et ceux à éviter absolument)

Par forte chaleur, le choix des vêtements peut faire une vraie différence en termes de confort et de ressenti. Certaines matières et coupes aggravent la situation tandis que d'autres l'atténuent. Voici ce qu'il faut savoir.

Quand le thermomètre dépasse les 35 °C comme c'est le cas en France en ce moment, l'instinct pousse souvent à se déshabiller au maximum. Mais ce n'est pas toujours la meilleure stratégie. Ce qui compte vraiment, c'est de porter des vêtements adaptés à la situation, et notamment la capacité des tissus à laisser le corps respirer, évaporer la transpiration et maintenir une température stable – ce que les spécialistes appellent la thermorégulation.

Le grand ennemi par temps de canicule, c'est le polyester. Et plus généralement toutes les matières synthétiques : polyamide, acrylique, élasthanne, nylon. Ces tissus, très présents dans les vêtements de fast-fashion et les maillots de football, ont certes l'avantage de sécher vite – mais ils ne sont pas du tout respirants. Un tissu en polyester n'absorbe que 3 % de son poids en humidité, contre 5 % pour le polyamide. La chaleur reste piégée contre la peau, la transpiration s'accumule, et les odeurs aussi.

Porter ce type de vêtement par forte chaleur est le meilleur moyen de se retrouver rapidement trempé et mal à l'aise. Une exception toutefois : pour le sport ou la marche active, certains polyesters "techniques" – comme le Coolmax – sont conçus spécifiquement pour évacuer la transpiration et peuvent même s'avérer plus confortables qu'un coton classique dans ces situations.

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À l'opposé, les matières naturelles sont à privilégier sans hésiter par forte chaleur. Le lin et le chanvre arrivent en tête : leurs fibres végétales ont des propriétés thermorégulatrices, absorbent bien l'humidité et sèchent rapidement tout en restant agréables au contact de la peau. Le coton est également une bonne option – il absorbe entre 10 et 20 % de son poids en humidité selon sa densité. Attention cependant à ne pas le choisir trop épais : un jean ou un sweat en coton dense retiennent la chaleur presque autant que certains synthétiques. En voile, en popeline fine ou en double gaze, c'est une tout autre histoire.

La coupe est l'autre variable à ne pas négliger. Un vêtement ample laisse l'air circuler entre le tissu et la peau, ce qui accélère l'évaporation naturelle de la transpiration. Jeans serrés et leggings sont donc à mettre de côté : ils collent au corps et bloquent toute circulation d'air. Même chose pour les hauts ajustés. L'oversize, réputé peu sérieux, devient ici le choix le plus rationnel.

Sur la question des couleurs, la réponse mérite quelques nuances. Les couleurs claires – blanc, beige, pastels – réfléchissent la lumière et absorbent moins la chaleur solaire : c'est le choix à faire pour rester au frais. Une étude japonaise de 2019 l'a confirmé en exposant neuf polos de couleurs différentes en plein soleil : les versions noire et vert foncé avaient nettement plus chauffé que le blanc. Cela dit, pas besoin de s'habiller en blanc des pieds à la tête. Les teintes intermédiaires – gris clair, bleu pâle, jaune doux – offrent un bon compromis entre confort thermique et discrétion vestimentaire.