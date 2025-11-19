Ni tous les mois, ni toutes les deux semaines : voici la bonne fréquence pour changer vos draps

Les draps dans lesquels vous dormez chaque nuit ne doivent pas être changés tous les quinze jours ni tous les mois : c'est ce que recommandent les experts en hygiène. Et pour de bonnes raisons !

Rien n'est plus agréable que de se glisser dans un lit aux draps frais et propres. Pourtant, derrière ce geste quotidien se cache une question souvent négligée : à quelle fréquence faut-il réellement changer ses draps ? Ce rituel, qui peut sembler anodin, joue un rôle crucial dans notre hygiène et donc notre santé.

De fait, même s'ils semblent propres, les draps accumulent, au fil des nuits une quantité insoupçonnée de saletés. Entre la sueur, les cellules de peau morte, les différents fluides corporels et même les restes de maquillage ou de crèmes, nos lits peuvent rapidement devenir un nid de bactéries et d'allergènes. Et ce n'est pas parce que l'on se douche tous les soirs que des bactéries et des microbes ne se multiplient pas !

Au-delà de ces résidus corporels, les acariens constituent un problème majeur. Ces minuscules arachnides se nourrissent des cellules mortes de la peau et leurs déjections peuvent déclencher des allergies et des problèmes respiratoires. Nous ne réalisons malheureusement pas le nombre de microbes qui prolifèrent dans du linge de lit sale. Il faut prendre conscience que nous transpirons presque un litre d'eau chaque nuit, et que cette transpiration est un environnement favorable pour les acariens et les germes.

Alors quand faut-il changer ses draps ? la plupart des gens le font une fois toutes les deux semaines, voire une fois par mois. Mais cette fréquence est insuffisante pour les experts en hygiène du sommeil qui recommandent plutôt de le faire toutes les semaines. Une fréquence qui peut sembler élevée, mais qui se justifie par la prolifération rapide des micro-organismes dans un environnement chaud et humide comme un lit.

Notons que cette recommandation peut varier en fonction des habitudes de chacun. Les personnes qui transpirent beaucoup la nuit, celles qui dorment nues, celles qui dorment avec leurs animaux domestiques, celles qui mangent régulièrement au lit ou celles qui souffrent d'allergies ou de sensibilités cutanées doivent changer leurs draps beaucoup plus souvent, tous les trois ou quatre jours. En revanche, celles qui se lavent avant de se coucher et qui portent un pyjama pour dormir peuvent effectivement attendre huit à dix jours.

Le choix des draps peut également influencer cette fréquence. Les matières naturelles comme le coton permettent une meilleure aération et sont plus faciles à entretenir que les tissus synthétiques, qui peuvent retenir plus d'humidité et de bactéries. En outre, l'utilisation d'un protège-matelas peut aider à prolonger la propreté du lit. Attention, les taies d'oreiller sont souvent négligées lorsqu'il s'agit de faire la lessive. Pourtant, elles peuvent être l'un des textiles les plus sales de votre maison. Aussi, bien que cela puisse être fastidieux, il faut absolument penser à changer nos draps régulièrement afin de garantir la qualité de notre sommeil et de préserver notre santé.