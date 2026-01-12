Facture d'eau : ce geste tout simple économise 15 000 litres par an et par personne

L'eau est une ressource précieuse qu'il convient de préserver. En adoptant un réflexe très simple au quotidien, vous pouvez réduire facilement votre consommation de plusieurs milliers de litres et alléger sensiblement votre facture.

L'eau douce est une ressource précieuse. Elle constitue même l'un des enjeux majeurs du siècle. Car si elle semble couler à l'infini quand on tourne un robinet dans les pays riches et développés, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et elle manque à des millions de personnes à travers la planète, que ce soit pour irriguer des cultures, se laver ou simplement s'alimenter. Et sans même parler de ces aspects humanitaire et écologique, son traitement coûte cher. Il est donc primordial de l'utiliser à bon escient, sans la gaspiller.

Pourtant, nous sommes nombreux à la gâcher tous les jours, par négligence, en laissant des milliers de litres finir directement dans les canalisations. Pas uniquement aux toilettes, mais dans la salle de bain, sous la douche. Et pour cause : une douche classique dure en moyenne huit minutes. Avec un pommeau standard, le débit avoisine les 15 litres par minute. Le calcul est rapide : chaque passage sous l'eau consomme environ 120 litres. Soit 43 000 litres par an pour une seule personne. Pas étonnant que la douche représente le premier poste de consommation d'eau dans un foyer en France !

Actuellement, le prix moyen du mètre cube (1 000 litres) est d'environ 4,30 euros, incluant l'abonnement et l'assainissement. Une douche quotidienne coûte donc près de 185 euros par an, sans même compter l'énergie nécessaire pour chauffer ces milliers de litres d'eau.

© Svitlana - Adobe Stock

Pourtant, une action élémentaire permet de diviser ces chiffres de manière spectaculaire. En coupant l'eau pendant les deux ou trois minutes nécessaires pour se savonner ou se laver les cheveux, on économise entre 30 et 45 litres à chaque fois. Sur une année complète, ce réflexe permet de préserver environ 15 000 litres d'eau.

C'est l'équivalent de 100 baignoires remplies à ras bord qui ne sont pas gaspillées. Pour le porte-monnaie, l'économie réalisée dépasse les 60 euros par an, soit 240 euros pour une famille de quatre personnes. Une somme non négligeable que l'on peut consacrer à des activités ou des biens plus utiles !

La durée totale du passage sous la douche joue aussi un rôle crucial. Les experts de l'environnement et les organismes de santé s'accordent à dire que quatre à cinq minutes sont largement suffisants pour une hygiène parfaite. Au-delà, c'est juste le plaisir de sentir le jet d'eau chaude sur la peau.

Pour aller encore plus loin dans la sobriété sans perdre en confort, des solutions techniques existent. L'installation d'un mousseur, aussi appelé aérateur de jet, est un investissement dérisoire pour un résultat immédiat. Ce petit embout se visse sur le robinet ou le pommeau et injecte des bulles d'air dans le flux d'eau. Le volume perçu reste le même, mais le débit réel est réduit de moitié, passant de 15 à environ 7 ou 8 litres par minute. Aucune raison de s'en priver ! Alors il est grand temps d'adopter de nouvelles habitudes, sans se priver de confort, pour la planète comme pour votre porte-monnaie.