Retraites en 2026 : voici les dates à connaître absolument pour le versement des pensions

Savoir précisément quand sa pension est versée permet d'anticiper ses dépenses. En 2026, les dates diffèrent selon le régime de retraite. Voici le calendrier complet, clair et détaillé, pour ne plus avoir de doute.

Que l'on soit en activité ou à la retraite, il est toujours important de connaître à l'avance les dates de versement d'un salaire ou d'une pension pour gérer son budget, régler ses factures ou anticiper un prélèvement inhabituel. Pour les salariés du secteur privé, l'information est facile à obtenir auprès du service concerné (ressources humaines ou comptabilité). Pour les retraités, en revanche, c'est plus délicat, surtout quand on cumule régime général et retraite complémentaire.

Pour des millions de retraités en France, la pension n'arrive pas à la même date chaque mois. Tout dépend du régime auquel on appartient. Certains reçoivent leur argent en tout début de mois, d'autres autour du 9, tandis que les anciens agents publics doivent souvent attendre la fin du mois. En 2026, ces différences restent bien marquées, avec des calendriers désormais établis pour l'ensemble des grands régimes.

Voici ce qu'il faut retenir pour l'année 2026, en distinguant le régime général, la retraite complémentaire Agirc-Arrco et les pensions du secteur public.

Régime général

La retraite de base du régime général concerne la majorité des anciens salariés du privé, mais aussi les indépendants et certains exploitants agricoles. Gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) et la Mutualité sociale agricole (MSA), elle est versée à terme échu, ce qui signifie que la pension d'un mois est payée le mois suivant. En règle générale, le virement intervient autour du 9, sauf lorsque cette date tombe un week-end ou un jour férié. Voici le calendrier des versements pour 2026 :

Décembre 2025 (pension versée en janvier) : 9 janvier 2026

Janvier : 9 février 2026

Février : 9 mars 2026

Mars : 9 avril 2026

Avril : 7 mai 2026

Mai : 9 juin 2026

Juin : 9 juillet 2026

Juillet : 7 août 2026

Août : 9 septembre 2026

Septembre : 9 octobre 2026

Octobre : 9 novembre 2026

Novembre : 9 décembre 2026

Décembre : 8 janvier 2027

À noter : certains retraités, notamment en Alsace-Moselle ou relevant de régimes agricoles particuliers, perçoivent leur pension de base au début du mois, et non le mois suivant. Leur calendrier est donc différent.

Retraite complémentaire Agirc-Arrco

La retraite Agirc-Arrco concerne les anciens salariés du secteur privé. Son mode de versement est plus simple à retenir : la pension est payée au début du mois, pour le mois en cours. Cela permet souvent de disposer d'un premier revenu mensuel avant l'arrivée de la pension de base. Voici les dates prévues en 2026 :

Janvier : 2 janvier 2026

Février : 2 février 2026

Mars : 2 mars 2026

Avril : 1ᵉʳ avril 2026

Mai : 4 mai 2026

Juin : 1ᵉʳ juin 2026

Juillet : 1ᵉʳ juillet 2026

Août : 3 août 2026

Septembre : 1ᵉʳ septembre 2026

Octobre : 1ᵉʳ octobre 2026

Novembre : 2 novembre 2026

Décembre : 1ᵉʳ décembre 2026

Lorsque le premier jour du mois tombe un week-end ou un jour férié, le versement est simplement décalé au premier jour ouvré suivant.

Secteur public

Les retraités de la fonction publique obéissent à une autre logique. Les pensions sont versées en fin de mois, pour le mois en cours. Les dates varient selon que l'on dépend de l'État ou de la fonction publique territoriale et hospitalière.

Pour les fonctionnaires d'État :

Janvier : 29 janvier 2026

Février : 26 février 2026

Mars : 30 mars 2026

Avril : 29 avril 2026

Mai : 28 mai 2026

Juin : 29 juin 2026

Juillet : 30 juillet 2026

Août : 28 août 2026

Septembre : 29 septembre 2026

Octobre : 29 octobre 2026

Novembre : 27 novembre 2026

Décembre : 23 décembre 2026

Pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers :

Janvier : 28 janvier 2026

Février : 25 février 2026

Mars : 27 mars 2026

Avril : 28 avril 2026

Mai : 27 mai 2026

Juin : 26 juin 2026

Juillet : 29 juillet 2026

Août : 27 août 2026

Septembre : 28 septembre 2026

Octobre : 28 octobre 2026

Novembre : 26 novembre 2026

Décembre : 24 décembre 2026

Dernier point à garder en tête : même si ces dates sont officielles, le jour exact où l'argent apparaît sur votre compte peut varier selon votre banque, parfois avec un léger décalage.