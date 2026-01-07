Neige et verglas : voici ce que vous pouvez utiliser à la place du sel pour ne pas glisser

Quand la neige tombe à gros flocons avec des températures sous le zéro, le verglas se forme sur les routes et les trottoirs. Et si vous n'avez pas de sel pour le faire fondre, vous pouvez utiliser d'autres produits pour éviter les glissades.

Cela n'aura échappé à personne : la neige est tombée brutalement dans plusieurs départements français en ce début janvier, entraînant de nombreux problèmes de circulation. Et la situation était d'autant plus difficile que les températures très basses, sous zéro, ont entrainé la formation de verglas, avec des risques d'accidents sur les routes et de glissages sur les trottoirs transformés en patinoires.

Si ces conditions météo sont tout à fait normales pour la saison, et parfaitement maitrisées dans certaines régions, notamment en montagne, elles présentent de graves dangers dans beaucoup d'autres. Et il convient d'agir rapidement pour limiter les risques. Plus on attend, plus la neige se tasse sous les pas et les roues en se transformant en glace dure, beaucoup plus difficile à traiter.

La première chose à faire est purement mécanique : il faut sortir la pelle pour déneiger ! C'est en effet l'outil le plus efficace quand il est utilisé au bon moment. En dégageant la neige fraîche dès qu'elle tombe, on empêche la formation du verglas. Quelques minutes suffisent pour sécuriser un trottoir ou une entrée de garage. L'idéal consiste à racler jusqu'au sol, sans laisser de couche résiduelle qui pourrait geler.

Vient ensuite le recours au sel, le produit le plus utilisé pour ce genre de situation. Son action repose sur un principe chimique simple : il fait baisser le point de congélation de l'eau, ce qui aide la glace à fondre. Son efficacité est réelle, surtout lorsque les températures restent proches de zéro. Mais son usage répété n'est pas sans conséquences. Le sel détériore le béton, attaque les métaux, brûle les végétaux et peut irriter les pattes des animaux. C'est pourquoi de plus en plus de communes cherchent à en réduire l'emploi.

Quand la priorité est d'éviter de glisser plutôt que de faire fondre, d'autres produits courants s'avèrent aussi très efficaces. C'est notamment le cas des cendres de bois, issues d'une cheminée ou d'un poêle : elles créent une surface moins lisse et absorbent légèrement la lumière, ce qui peut accélérer la fonte en journée. Elles doivent être parfaitement froides, débarrassée des morceaux de charbon et utilisées avec parcimonie pour éviter de salir durablement les sols. Aucun souci sur l'herbe, au contraire, elles nourrissent la terre !

Dans le même esprit, les copeaux de bois ou la sciure apportent une bonne accroche, surtout autour des maisons avec jardin. Et ces résidus naturels n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Encore faut-il en avoir sous la main au bon moment !

Plus étonnant, le marc de café peut là encore rendre un précieux service : avec sa nature granulaire, il s'incruste facilement dans la neige et sur la glace, en formant une couche avec une très bonne accroche. Autant utiliser ce déchet de cuisine très efficace, sur une allée, une entrée ou un palier, d'autant qu'il peut lui aussi nourrir la terre une fois la glace fondue.

Enfin, le sable et le gravier fin constituent également des solutions efficaces. Ils n'agissent pas sur la glace elle-même, mais améliorent nettement l'adhérence. Quelques poignées suffisent à sécuriser une zone dangereuse, même par grand froid. Autre avantage : aucun impact corrosif. Le revers de la médaille, c'est le nettoyage une fois la neige disparue.