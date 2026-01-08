Cette belle vaisselle à la mode cache un grand danger : il ne faut pas l'utiliser

Avec ses belles assiettes, cette vaisselle pleine de charme revient à la mode. Mais elle comporte un danger méconnu par de nombreuses personnes. Si vous en avez dans vos placards, il ne faut surtout pas l'utiliser !

Longtemps reléguée au fond des placards ou aux étals des brocantes, la vaisselle ancienne connaît un véritable retour en grâce. Motifs rétro, couleurs vives et charme de l'artisanat séduisent une nouvelle génération d'adeptes, sensibles à l'esthétique vintage et à l'idée de donner une seconde vie aux objets du passé, qu'il s'agisse d'un héritage familial ou d'une trouvaille de seconde main. Mais derrière cette tendance décorative se cache un danger insoupçonné.

En effet, de nombreux objets anciens en faïence, en porcelaine ou en grès contiennent du plomb, un métal toxique autrefois utilisé dans les peintures, les émaux et les glaçures. En France, il a été interdit en 1971, mais on le retrouve encore dans nos placards, au même titre que le cadmium et le cobalt.

Le problème, c'est que ces substances peuvent migrer dans les aliments, en particulier lorsque la vaisselle est en contact avec des liquides acides, est exposée à de fortes températures ou simplement usée par le temps. Or, le plomb est un métal lourd toxique pour l'organisme, même à très faible dose. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), aucun seuil d'exposition au plomb n'est considéré comme sans danger pour l'être humain, surtout chez l'enfant et la femme enceinte. Il peut entraîner des troubles neurologiques, une hypertension artérielle, des atteintes rénales ou encore une baisse de la fertilité. Quant au cadmium, il est cancérigène et peut lui aussi entraîner des difficultés au niveau de la reproduction.

Ce problème concerne surtout la vaisselle qui date de la première moitié du XXe siècle. Les objets vintages les plus à risque sont ceux en céramique, dont l'émail et les peintures contiennent souvent du plomb, utilisé pour obtenir de belles couleurs à basse température. Une vigilance particulière s'impose pour la vaisselle décorée de couleurs vives – rouge, jaune ou orange –, des teintes autrefois intensifiées à l'aide de cadmium. Lorsque les motifs sont en relief et perceptibles au toucher, le risque est accru. Mieux vaut alors réserver ces pièces à un usage décoratif et les conserver derrière une vitre.

La prudence vaut également pour les verres anciens peints à la main. Quant à la vaisselle en Pyrex, le matériau en lui-même ne présente pas de danger, mais dès lors qu'il est décoré, le problème est le même, puisque les motifs peuvent contenir du plomb ou du cadmium.

Alors que faire si vous avez de la vaisselle ancienne ? Malheureusement, il ne faut plus utiliser cette vaisselle au quotidien. À la limite, une belle assiette peut servir de compotier, mais uniquement pour y déposer des fruits que vous allez éplucher. Pour savoir avec exactitude si elle est dangereuse pour votre santé, vous pouvez utiliser un kit de dépistage au plomb, vendu en quincaillerie. Attention, celui-ci ne fait que renseigner sur la présence de plomb dans l'émail sans évaluer le potentiel de migration, il a donc un intérêt limité. Un autre type de test permet d'évaluer le taux de métaux ayant migré, mais il nécessite un équipement adapté pour obtenir une précision suffisante. Prudence donc.