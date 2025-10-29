Cette caméra connectée pour WC observe tout ce que vous faites aux toilettes

Ce n'est pas une blague : une société américaine a mis au point une caméra très spéciale qui analyse ce que vous laissez dans la cuvette des WC, pour suivre votre santé en détectant des problèmes dans les selles et les urines.

À première vue, on pourrait croire à une plaisanterie. Et pourtant, cette invention existe bel et bien. Après les montres qui surveillent le sommeil, les balances qui mesurent la masse graisseuse, les bagues qui comptent les battements de cœur, un nouvel objet connecté promet de surveiller notre santé grâce à la technologie. Ce qui surprend cette fois, c'est qu'il se destine à un endroit très particulier, pour ne pas dire très intime : les toilettes !

En effet, la société américaine Kohler Health a mis au point un petit appareil d'un genre nouveau, la Dekoda : une sorte de caméra qui s'installe directement sur la cuvette des WC pour observer ce que la plupart préfèrent oublier aussitôt la chasse tirée. L'idée : profiter du passage aux toilettes pour effectuer une analyse médicale discrète et automatique des selles et des urines.

L'appareil se présente comme un petit boîtier à pince, orienté vers l'intérieur de la cuvette. À chaque utilisation, il capture des données visuelles et chimiques à partir de l'urine et des selles, puis les transmet à une application mobile pour une analyse par intelligence artificielle. afin d'observer des tendances : signes de déshydratation, déséquilibres du microbiote ou présence de sang. Ces indicateurs ne remplacent pas un véritable diagnostic médical, mais ils permettent, selon Kohler, de détecter plus tôt certaines anomalies ou de suivre l'évolution d'un trouble digest suspect.

© Kohler Health

Pour éviter tout malentendu, Kohler insiste sur la notion de capteur optique, et non de caméra à proprement parler. L'entreprise affirme que l'appareil ne filme que le contenu de la cuvette et rien d'autre. Les données seraient chiffrées de bout en bout et accessibles uniquement à l'utilisateur. Kohler jure que personne, pas même ses serveurs, ne peut consulter les informations recueillies. Une télécommande, dotée d'un capteur d'empreintes digitales, permet par ailleurs d'activer ou de désactiver le système et d'identifier chaque membre du foyer. Des précautions destinées à apaiser les inquiétudes autour de la vie privée, inévitablement soulevées par ce type de dispositif.

Sur le papier, l'idée semble séduisante. L'appareil promet de suivre la santé intestinale au fil du temps sans prélèvements ni rendez-vous médicaux. Certains y voient déjà un outil utile pour les personnes sujettes à des troubles chroniques. L'analyse passive et quotidienne des déchets corporels pourrait en effet offrir un aperçu inédit du fonctionnement de l'organisme, et encourager de meilleures habitudes alimentaires ou d'hydratation.

Mais cette innovation suscite aussi des réserves. D'abord en raison de son prix : 599 dollars (hors taxes), auxquels s'ajoute un abonnement mensuel obligatoire de 6,99 dollars (ou 12,99 dollars pour une famille). Ensuite, parce qu'une telle technologie touche à l'intime. Même si Kohler met en avant la protection des données, beaucoup s'interrogent sur ce qu'il adviendrait de ces informations sensibles en cas de fuite ou de piratage. D'autres pointent une limite plus triviale : Dekoda peine à fonctionner correctement sur les toilettes sombres, avec une lumière insuffisante pour ses capteurs.

Pour l'heure, la Dekoda est disponible en précommande aux États-Unis, avec une sortie prévue fin octobre. Son accueil dira si les consommateurs sont prêts à franchir cette nouvelle étape de la santé connectée, entre fascination technologique et malaise discret face à une caméra qui observe l'un des rares gestes encore épargnés par le numérique.